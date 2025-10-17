Rajnath Singh: आत्मनिर्भरता हेच सुरक्षा कवच; सिंह : संरक्षण सल्लागार समितीची ‘डीआरडीओ’ला भेट

पुणे : ‘‘आपण केवळ तंत्रज्ञानाचे वापरकर्ते न राहता, त्याचे निर्माते व्हायला हवे. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता हे केवळ एक ध्येय नसून, राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हे सर्वात मोठे संरक्षक कवच आहे,’’ असे प्रतिपादन देशाचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी केले..संरक्षण मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीने सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था’ (डीआरडीओ) येथील ‘आयुध संशोधन आणि विकास आस्थापना’ (एआरडीई) या प्रमुख प्रयोगशाळेला भेट दिली, त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी संरक्षण राज्यमंत्री संजय सेठ, सरसेनाध्यक्ष (चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ) जनरल अनिल चौहान, संरक्षण सचिव राजेशकुमार सिंह, ‘डीआरडीओ’चे अध्यक्ष डॉ. समीर व्ही. कामत आदी उपस्थित होते..सिंह म्हणाले, ‘‘भविष्यातील बदलांना राष्ट्रीय ध्येय मानून आत्मनिर्भरतेच्या प्रयत्नांना अधिक गती देणे गरजेचे आहे. काही देश प्रगत तंत्रज्ञान स्वतःपुरतेच मर्यादित ठेवतात, परंतु भारताने या बंधनांना आव्हान दिले आहे..स्पष्ट धोरणे आणि ठाम भूमिका असल्यास आपण कोणत्याही क्षेत्रात आत्मनिर्भर होऊ शकतो, हे आपण सिद्ध केले आहे. ‘डीआरडीओ’ने उद्योग, शैक्षणिक संस्था आणि स्टार्टअप्स यांच्या सहकार्याने संशोधन आणि नवोपक्रमाचे नवे परिसंस्था (इकोसिस्टम) निर्माण केले आहे. हे केवळ सरकारी प्रयत्न राहिलेले नाही तर, राष्ट्रीय अभियान बनले आहे.’’.सिंह पुढे म्हणाले, ‘‘डीआरडीओ, सार्वजनिक उद्योग, खासगी क्षेत्र, स्टार्टअप्स आणि अकादमिक संस्था मिळून संरक्षण नवोपक्रमात नवे मापदंड प्रस्थापित करत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, रोबोटिक्स, क्वांटम कम्युनिकेशन आणि अवकाश तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांमध्ये भारतीय युवक सतत नवीन यश मिळवत आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे केवळ सशस्त्र दलांचे आधुनिकीकरण होत नाही, तर युवकांसाठी नव्या संधीही निर्माण होत आहेत.’’.Girish Mahajan Statement : प्रयागराजपेक्षा नाशिकचा कुंभमेळा अधिक आव्हानात्मक: मंत्री गिरीश महाजन.या वेळी ‘अॅडव्हान्स टोव्ड आर्टिलरी गन सिस्टीम’, ‘पिनाका रॉकेट सिस्टीम’, ‘लाइट टँक ‘झोरावर’’, ‘व्हील्ड आर्मर्ड प्लॅटफॉर्म’ आणि ‘आकाश-न्यू जनरेशन क्षेपणास्त्र’ यांचे सादरीकरण करण्यात आले. तसेच ‘रोबोटिक्स’, ‘रेल गन’, ‘इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक एअरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टीम’ आणि ‘उच्च ऊर्जा प्रणोदन साहित्य’ या क्षेत्रांतील चालू संशोधन आणि भविष्यातील आराखडा याविषयी समितीला माहिती देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.