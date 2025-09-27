पुणे

Raju Shetty : ओला दुष्काळ जाहीर करा; राजू शेट्टींनी केली कर्जमाफी, शुल्कमाफीची मागणी

पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेप्रसंगी ते बोलत होते. राज्य सरकारवर टीका करताना शेट्टी म्हणाले, ‘ओला दुष्काळ जाहीर करण्याऐवजी सरकार बाकीच्याच गोष्टी करत आहे.
पुणे - ‘स्वतः मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस झाल्याचे मान्य केले आहे. हा ओला दुष्काळ जाहीर करण्यासाठी मोठा पुरावा आहे. दुसऱ्या पुराव्याची गरज नाही. त्यामुळे सरकारने तातडीने ओला दुष्काळ जाहीर करावा,’ अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी शनिवारी केली.

