पुणे

Rajuri leopard cub : राजुरीत ऊसतोड सुरू असताना बिबट्याचा आठ दिवसांचा बछडा आढळला; शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये भीती

Leopard Cub Found in Rajuri Sugarcane Field : जुन्नर तालुक्यातील राजुरी येथे ऊसतोड सुरू असताना आठ दिवसांचा बिबट्याचा बछडा आढळला. वन विभागाने पाहणी करून बछड्याला सुरक्षितपणे पुन्हा शेतात सोडले.
Leopard Cub Found in Rajuri Sugarcane Field

Leopard Cub Found in Rajuri Sugarcane Field

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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राजेश कणसे

आळेफाटा: जुन्नर तालुक्यातील राजुरी येथे बिबट्याचा वावर वाढत असतानाच घंगाळे मळ्यात ऊसतोड सुरू असताना बिबट्याचा अवघ्या आठ दिवसांचा बछडा आढळून आला. त्यामुळे परिसरातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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