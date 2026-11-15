Rajuri leopard cub : राजुरीत ऊसतोड सुरू असताना बिबट्याचा आठ दिवसांचा बछडा आढळला; शेतकरी आणि नागरिकांमध्ये भीती

राजेश कणसे आळेफाटा: जुन्नर तालुक्यातील राजुरी येथे बिबट्याचा वावर वाढत असतानाच घंगाळे मळ्यात ऊसतोड सुरू असताना बिबट्याचा अवघ्या आठ दिवसांचा बछडा आढळून आला. त्यामुळे परिसरातील शेतकरी व नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, राजुरी येथील घंगाळे मळ्यात धोंडीभाऊ कारभारी घंगाळे यांच्या शेतात ऊसतोड सुरू होती. यावेळी ऊसाच्या शेतात बिबट्याचा लहान बछडा आढळून आला. घटनेची माहिती मिळताच वन अधिकारी विष्णू उचळे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. बछडा अवघ्या आठ दिवसांचा असल्याने त्याची मादी बिबट्या परिसरातच असण्याची शक्यता वन विभागाने व्यक्त केली. त्यामुळे बछड्याला सुरक्षितपणे पुन्हा ऊसाच्या शेतात सोडण्यात आले..गेल्या तीन दिवसांपासून या परिसरात बिबट्याचा वावर वाढल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. ऊसतोडीचा हंगाम सुरू असल्याने शेतात काम करणारे शेतकरी, ऊसतोड मजूर आणि पशुपालकांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे..वन विभागाने या परिसरात पिंजऱ्यांची संख्या वाढवून आवश्यक त्या ठिकाणी तातडीने पिंजरा लावावा, अशी मागणी शरदचंद्र पतसंस्थेचे अध्यक्ष एम. डी. घंगाळे यांनी केली आहे. तसेच नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने वन विभागाने गस्त वाढवावी, अशीही मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.