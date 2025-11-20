पुणे

Banana Export : राजुरीतील अवीट गोडीच्या केळीची इराकला निर्यात; विक्रांत हाडवळेने दहा गुंठ्यांत घेतले ४० टनांचे उत्पादन

विक्रांत महेंद्र हाडवळे या तरुणाने जैविक खतांचा वापर करून केवळ दहा गुठ्यांत केळीची बाग फुलविली.
सकाळ वृत्तसेवा
आळेफाटा - राजुरी (ता. जुन्नर) येथील विक्रांत महेंद्र हाडवळे या तरुणाने जैविक खतांचा वापर करून केवळ दहा गुठ्यांत केळीची बाग फुलविली आहे. योग्य खतांची मात्रा, ठिबक सिंचन तसेच हवामानाचा अभ्यास करून केळी पिकाचे व्यवस्थापन केल्याने ४० टनांचे उत्पादन मिळाले.

