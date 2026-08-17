पुणे

राममंदिर देणगी गैरव्यवहाराची चौकशी पूर्ण करा :न्यायालय

राममंदिर देणगी गैरव्यवहाराची चौकशी पूर्ण करा :न्यायालय
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राममंदिर देणगी गैरव्यवहाराची
चौकशी लवकर पूर्ण करा :न्यायालय
नवी दिल्ली, ता. १७ (पीटीआय): अयोध्येतील राममंदिरातील देणग्यांच्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करणाऱ्या विशेष तपास पथकाला तपास जलदगतीने पूर्ण करून तो तार्किक निष्कर्षापर्यंत नेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिले.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायाधीश जॉयमाल्या बागची आणि न्यायाधीश व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने एसआयटीला तपासातील प्रगतीचा स्थिती अहवाल सीलबंद लिफाफ्यात सादर करण्यास सांगितले.तसेच, या प्रकरणातील विविध पक्षकारांनी तपास अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी दिलेल्या सूचनांचा वस्तुनिष्ठपणे विचार करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले. एसआयटीचा अहवाल तपासल्यानंतर भाविकांकडून राम मंदिरात दिल्या जाणाऱ्या देणग्यांच्या व्यवस्थापनात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक निर्देश देण्याचा विचार न्यायालय करणार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले. यापूर्वी २७ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने कथित देणगी गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी आयजीपी किरण एस. यांच्या नेतृत्वाखाली चार सदस्यीय एसआयटी स्थापन केल्याची दखल घेतली होती. तसेच चौकशी पथकात फॉरेन्सिक ऑडिटरचा समावेश करण्याचे निर्देश उत्तर प्रदेश सरकारला दिले होते. देणगी व्यवस्थापनात अनियमिततेचे आरोप झाल्यानंतर अनेक याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यात आरजेडीचे खासदार सुधाकर सिंह यांचाही समावेश आहे.

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