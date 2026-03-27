Ram Navami Pune : पुण्यात ढोल-ताशांच्या गजरात रामनवमी उत्साहात; विविध धार्मिक संदेश देणाऱ्या मिरवणुका, भाविकांची अलोट गर्दी!

पुणे: श्रीरामनवमीच्या निमित्ताने पुणे शहरात सायंकाळी निघालेल्या भव्य मिरवणुकांनी संपूर्ण वातावरण भक्तिमय, उत्साही झाले. 'जय श्रीराम'च्या जयघोषांनी आणि ढोल-ताशांच्या गजराने शहरातील प्रमुख रस्ते दुमदुमून गेले. पारंपरिक वेशभूषा, देखावे आणि विविध धार्मिक संदेश देणाऱ्या मिरवणुका पाहण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी केली होती..शहराच्या मध्यवर्ती भागामध्ये सायंकाळी विविध भागात मिरवणुकांना सुरुवात झाली. त्यासह टिळक रस्ता, स्वारगेट, डेक्कन, शंकरशेठ रस्ता, कोथरूड, तसेच उपनगरांमध्ये धायरी, हडपसर, वडगाव शेरी आदी भागांमध्येही उत्साहात मिरवणुका निघाल्या. या सर्व सोहळ्यात भक्ती, परंपरा दिसून आली..बाजीराव रस्त्यावर अखिल बाजीराव रोड रामनवमी उत्सव समिती ट्रस्टकडून सायंकाळी सात वाजता मिरवणुकीस सुरुवात झाली. मिरवणुकीच्या अग्रभागी हलगी आणि विविध ढोल पथकाचे तालबद्ध वादन लक्ष वेधून घेत होते..तालावर थिरकणारे तरुण, शिस्तबद्ध पुढे जाणारी मिरवणूक यामुळे संपूर्ण मार्ग उत्साहाने भरून गेला. नंदीवर विराजमान असलेले भगवान शंकर, त्यासोबत उभारण्यात आलेली भव्य शंकरमूर्ती आणि आकर्षक प्रकाशयोजना हे विशेष आकर्षण ठरले. रथामध्ये शिव-पार्वती विवाहाची कथा जिवंत स्वरूपात उभी करण्यात आली होती, तर मुख्य रथामध्ये श्रीरामाची आकर्षक मूर्ती लक्ष वेधून घेत होती. संपूर्ण रथ फुलांनी, रोषणाईने आणि पारंपरिक सजावटीने सजवण्यात आला होता. ठिकठिकाणी श्रीरामाचे दर्शन घेत भाविकांकडून टाळ्यांच्या गजरात त्याचे स्वागत करण्यात येत होते..पारंपरिक वेशभूषेत लहान मुलेरामनवमी मिरवणुकीत लहान मुलांचा सहभाग विशेष लक्ष्यवेधी ठरला. पारंपरिक वेशभूषेत चिमुकले दिसत होती. त्यांच्या सहभागाने मिरवणुकीत वेगळीच रंगत आली. पालकांसोबत मिरवणुकीत सहभागी झालेल्या या मुलांनी भगवे झेंडे हातात घेत 'जय श्रीराम'च्या घोषणा दिल्या. नागरिकांनी या चिमुकल्यांचे कौतुक करत त्यांच्यावर पुष्पवृष्टी केली.