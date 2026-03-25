Pune Traffic Changes : रामनवमीनिमित्त पुणे शहरात गुरुवारी वाहतुकीत बदल

पुणे - रामनवमी सणानिमित्त गुरुवारी (ता. २६) शहरातील विविध भागांत मिरवणुका काढण्यात येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर दुपारी चार ते रात्री १० वाजेपर्यंत बाजीराव रस्ता आणि लष्कर भागातील प्रमुख रस्त्यांवर वाहतुकीत बदल करण्यात येणार आहेत. नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन वाहतूक पोलिसांनी केले आहे..पूरम चौकातून बाजीराव रस्तामार्गे शिवाजीनगरकडे जाणाऱ्या वाहनांना आवश्यकतेनुसार प्रवेश बंद करण्यात येईल. वाहनचालकांनी पूरम चौकातून डावीकडे वळून लोकमान्य टिळक रस्त्याने टिळक चौक, खंडोजी बाबा चौकमार्गे जावे..लष्कर परिसरातही मिरवणुकीनुसार टप्प्याटप्प्याने बदल करण्यात येणार आहेत. वाय जंक्शनवरून एमजी रस्त्याकडे येणारी वाहतूक बंद ठेवण्यात येईल. मिरवणूक ट्रायलक हॉटेलपासून पुढे गेल्यानंतर १५ ऑगस्ट चौकापासून एमजी रस्त्यावरील वाहतूक वळविण्यात येईल. तसेच, मिरवणूक महम्मद रफी चौकातून पुढे गेल्यानंतर वाहतूक ईस्ट स्ट्रीटकडे वळविण्यात येईल..याशिवाय, कोहिनूर हॉटेल परिसरातून एमजी रस्त्यावर येणारी वाहतूक बंद करून ती भोपळे चौक, कुरेशी मस्जिद आणि सेंटर स्ट्रीटमार्गे वळविण्यात येईल. व्होल्गा चौकातून महम्मद रफी चौकाकडे जाणारी वाहतूकही मिरवणुकीच्या मार्गानुसार बंद ठेवण्यात येणार असून, ती ईस्ट स्ट्रीटमार्गे इंदिरा गांधी चौकाकडे वळविण्यात येईल. वाहनचालकांनी या वेळेत शक्यतो या मार्गांवरून प्रवास टाळावा, असे आवाहन पोलिस उपायुक्त हिम्मत जाधव यांनी केले आहे.