‘रमा वर्सेस रॅमी’ नाटकाला विजेतेपद

पुणे, ता. ११ : स्पेशल फॉर्टी फेसबुक ग्रुप, आशयघन आणि ऑल इंडिया सिने वर्कर्स असोसिएशन यांच्यातर्फे आयोजित ‘भक्ती बर्वे इनामदार स्मृती करंडक’ या राज्यस्तरीय दोन अंकी मराठी नाटकांच्या स्पर्धेत ‘रंगविभोर’ संस्थेच्या ‘रमा वर्सेस रॅमी’ नाटकाने विजेतेपद पटकावले. या नाटकाने सांघिक प्रथम क्रमांकासह अभिनय, दिग्दर्शन, लेखन, नेपथ्य आणि प्रकाशयोजना या विभागांमध्येही पारितोषिके पटकावली.
सातारा रस्त्यावरील लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे सभागृहात ५ ते ७ ऑक्टोबरदरम्यान ही स्पर्धा झाली. स्पर्धेच्या प्राथमिक फेरीत राज्यभरातील २३ संघांनी सहभाग नोंदवला होता. त्यापैकी नऊ नाटकांची अंतिम फेरीसाठी निवड करण्यात आली. डॉ. समीर मोने, सौरभ पारखे आणि मंदार नामजोशी यांनी परीक्षक म्हणून काम पाहिले. ज्येष्ठ अभिनेते संजय मोने यांच्या हस्ते विजेत्यांना पारितोषिकांचे वितरण करण्यात आले.
दोन अंकी नाटकांच्या राज्यस्तरीय स्पर्धांना प्रेक्षकांचा अपेक्षेइतका प्रतिसाद मिळत नसल्याबद्दल मोने यांनी या वेळी खंत व्यक्त केली. ‘‘नाटक ही केवळ अभिनयाची कला नसून त्यातील लेखन, दिग्दर्शन, नेपथ्य, प्रकाशयोजना, संगीत तसेच इतर सर्व तांत्रिक व कलात्मक अंगांचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. अशा स्पर्धांमधून कलाकारांना स्वतःला सिद्ध करण्याची संधी मिळते,’’ असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
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