Pune Crime : रामदास आखाडे खून प्रकरणी मोक्कातील सूत्रधार आरोपी निलेश आरते याचा जामीन मंजूर

सुनील जगतापउरुळी कांचन : हॉटेल व्यवसायाच्या स्पर्धेतून उरुळी कांचन (ता. हवेली)येथील प्रसिद्ध गारवा हॉटेलचे मालक रामदास रघुनाथ आखाडे यांच्या खून प्रकरणातील मोक्का आरोपी नीलेश मधुकर आरते याला मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे.रायते याच्यावर लोणीकाळभोर व हडपसर पोलिस ठाण्यात एकूण २१ गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे दाखल असून गेली पाच वर्षे तो मोक्का अंतर्गत जेरबंद होता. न्यायालयाने आरतेला ५० हजार रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजुर केला आहे.आरोपी निलेश आरतेला जामीन मंजूर झाल्यानंतर या गुन्ह्यातील मोक्का अंतर्गत कारवाई झालेल्या आरोपींना न्यायालयाने जामीन मंजूर केले असून या प्रकरणातील मुख्य आरोपी बाळासाहेब खेडेकर याचा कारागृहातच मृत्यू झाला होता..उरुळी कांचन येथील गारवा हॉटेलच्या पोर्चमध्ये हॉटेल मालक रामदास आखाडे यांच्यावर दुचाकीवरून आलेल्या हल्लेखोरांनी धारदार हत्याराने १८ जुलै २०२१ रोजी रात्री पावणेनऊच्या सुमारास वार केले होते. या हल्ल्यात आखाडे गंभीर जखमी झाले होते.उपचार सुरू असताना २१ जुलै रोजी त्यांचा मृत्यू झाला.याप्रकरणी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान पोलिसांनी बाळासाहेब जयवंत खेडेकर,निखिल बाळासाहेब खेडेकर,सौरभ ऊर्फ विम्या कैलास चौधरी,अक्षय अविनाश दाभाडे,करण विजय खडसे,प्रथमेश राजेंद्र कोलते,गणेश मधुकर माने,निखिल मंगेश चौधरी,नीलेश मधुकर आरते आणि काजल चंद्रकांत कोकणे यांच्यासह एका विधीसंघर्षित बालकाविरुद्ध कारवाई केली होती..पोलिसांच्या तपासानुसार,आरोपी टोळीवर्चस्वातून संघटित गुन्हे करीत असल्याचे निष्पन्न झाल्याचा दावा करण्यात आला.त्यानुसार आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम अंतर्गतही कारवाई करण्यात आली. तपास यंत्रणेच्या दाव्यानुसार,नीलेश आरते हा रेकॉर्डवरील गुन्हेगार असून त्याच्याविरुद्ध हडपसर आणि लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यांत एकूण २१ गुन्हे दाखल आहेत.यामध्ये खुनाचा प्रयत्न,मारहाण,खंडणीसाठी मारहाण,जबरी चोरी तसेच हत्यारे आणि अग्निशस्त्रे बाळगल्यासंबंधीच्या गुन्ह्यांचा समावेश असल्याचे पोलिसांनी नमूद केले आहे.दरम्यान खटला लवकर निकाली निघण्याची शक्यता नाही तसेच आरोपीचा कारागृहातील कालावधी गृहीत धरून नीलेश आरतेच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल करण्यात आला होता.जामिनावर निर्णय देता मुंबई उच्च न्यायालयाने नीलेश आरतेचा जमीन ५० हजारांच्या जातमुचलक्यावर मंजुर केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.