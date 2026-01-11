Ramdas Athawale: ‘अजित पवारांवर प्रेम; पण या निवडणुकीत नाही’: राज्यमंत्री रामदास आठवले; रोजगारासाठी सरकार कटिबद्ध!

पुणे: ‘‘सामान्य नागरिकाला त्याचे हक्क, तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील सरकार कटिबद्ध आहे. मात्र, महापालिका निवडणुकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावरील प्रेम बाजूला ठेवावे लागले आहे. त्यांच्याबद्दल आमच्या मनात प्रेम आहे. परंतु, या निवडणुकीत नाही. निवडणूक संपल्यानंतर आमचे पुन्हा जमणार आहे,’’ अशी मिश्कील टिप्पणी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आठवले) राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी शनिवारी केली..\rयेरवडा येथे आयोजित प्रचारसभेत ते बोलत होते. यावेळी शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, हुलगेश चलवादी उपस्थित होते. आठवले म्हणाले, ‘‘महापालिकेत नऊ जागा मिळाल्या असून, मागील निवडणुकीत ११ जागा मिळाल्या होत्या. यावेळी आम्हाला आणखी तीन-चार जागा मिळायला हव्या होत्या..आठ वर्षांनंतर महापालिकेची निवडणूक होत असल्याने इच्छुकांची संख्या मोठी होती. काहींनी पक्ष सोडला, मात्र आपल्यामधून एक गेल्याशिवाय इतर येत नाहीत. या परिस्थितीत अजित पवार यांना बरोबर घेतले असते, तर समीकरणे अधिक गुंतागुंतीची झाली असती. ’’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.