Pune Ramesh Dyeing Fire : पुण्यातील प्रसिद्ध रमेश डाईंग दुकानाला भीषण आग; साहित्य पूर्णपणे जळून खाक

Ramesh Dyeing Shop Fire Pune : पुण्यातील फॅब्रिक व डाईंगसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या रमेश डाईंग दुकानाला अचानक भीषण आग लागली. दुकानाच्या शेवटच्या मजल्यावरून धुराचे लोट दिसू लागल्यानंतर परिसरात एकच गोंधळ उडाला. काही मिनिटांतच आगीने रौद्ररूप धारण केले आणि शेवटच्या मजल्यावरील साहित्य पूर्णपणे जळून खाक झाल्याची प्राथमिक माहिती मिळत आहे..दुकानातील मोठ्या प्रमाणातील कापडसाठा व इतर साहित्याला आगीचा मोठा धोका निर्माण झाला. आग लागलेल्या मजल्यावर अत्यंत ज्वलनशील वस्तू असल्याने ज्वाळा वेगाने पसरल्याचे सांगितले जात आहे..Pune Video : पुण्यात भाषेवरून राडा! "मराठी बोलणार नाही" म्हणणाऱ्या गुजराती तरुणाला हात जोडून मागायला लावली माफी, व्हिडिओ व्हायरल.घटनास्थळी अग्निशमन दलाच्या अनेक गाड्या दाखल होऊन आग विझवण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. नेमकी आग कशामुळे लागली याचे कारण मात्र अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. पावसाळ्यात रेनकोट आणि हिवाळ्यात स्वेटर आणि शाळा सुरु झाल्यावर स्कुल बॅग खरेदीसाठी पुणेकरकरांची पहिली पसंती रमेश डाईंगला असते.