पुणे

रमेश कदम यांचे निधन

रमेश कदम यांचे निधन
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रमेश कदम यांचे निधन

सातारा, ता. १७ : देऊर (ता. कोरेगाव) येथील माजी सैनिक रमेश राजाराम कदम (वय ६३) यांचे अल्पशा आजाराने निधन झाले. त्यांच्या मागे पत्नी, मुलगा, सून, भाऊ, बहीण असा परिवार आहे. भारतीय सैन्य दलात २८ वर्षे सेवा केल्यानंतर ऑर्डिनरी कॅप्टन या पदावरून ते निवृत्त झाले होते.
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