देशाचा आत्मा वाचविण्यासाठी आंदोलन <Br>

सकाळ न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली, ता.२९ ः ‘‘रामलीला मैदानावर रविवारी (ता.१) होणारी महारॅली ही देशाचा आत्मा आणि राज्यघटना वाचविण्यासाठीचे महाआंदोलन असल्याचे सांगून पोलिसांच्या लाठीमाराची काळजी न करता व अजिबात न घाबरता मोदी सरकारमुळे त्रस्त झालेल्या जनतेने सहभागी व्हावे, असे आवाहन लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज केले.
इंडिया’ आघाडीने आयोजित केलेल्या या आंदोलनासाठी रविवारी सकाळी दहापासून सायंकाळी पाचपर्यंत परवानगी देण्यात आली आहे. काँग्रेसच्या सरचिटणीस खासदार प्रियांका गांधी - वद्रा यांनी रामलीला मैदानावर जाऊन रॅलीच्या तयारीची पाहणी केली.
राहुल गांधी म्हणाले, ‘‘काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘इंडिया’ आघाडीचे नेते एक नोव्हेंबर रोजी पदयात्रा काढून रामलीला मैदानावर जाहीर सभेला संबोधित करतील. या महारॅलीला कॉक्रोच जनता पक्षानेही (सीजेपी) पाठिंबा जाहीर केला आहे. विरोधी पक्ष एकजूट असून ज्ञानेशकुमार मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाचा राजीनामा देत नाही किंवा पंतप्रधान मोदी त्यांना पदावरून हटवित नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील.’’
‘चलो रामलीला मार्च’ म्हणजे लोकशाही वाचविण्यासाठी, मतांची चोरी रोखण्यासाठी आणि राज्यघटना वाचविण्यासाठीची महारॅली आहे. ही कुठल्या राजकीय पक्षाची रॅली नाही. नरेंद्र मोदी, अमित शहा आणि ज्ञानेशकुमार यांच्यापासून त्रस्त असलेल्या, लोकशाही वाचविण्याची इच्छा असलेल्या आणि राज्यघटनेचे रक्षण करू इच्छिणाऱ्या लोकांनी या रॅलीमध्ये सामील व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले. या रॅलीत भाग घेणाऱ्या लोकांनी पोलिस किंवा लाठीमाराची कोणतीही काळजी करू नये. भाजपमध्ये दंगल किंवा मनमानी करण्याची धमक नाही. राज्यघटनेच्या, देशाच्या रक्षणासाठी आपण एकत्र चालणार आहोत. घाबरण्याची अजिबात गरज नाही, असे गांधी म्हणाले.
‘विचारसरणी विसरून सहभागी व्हा’
‘‘जर भारतावर हल्ला होत आहे, जर आपण धोक्यात आहो, आपली अभिव्यक्ती, आपले विचार आणि विचार करण्याची पद्धत धोक्यात आली आहे, असे वाटत असेल तर सर्व विद्यार्थी संघटनांना त्यांच्या राजकीय विचारसरणीचा विचार न करता या महारॅलीमध्ये सामील व्हावे,’’ असे आवाहन राहुल गांधी यांनी केले आहे.
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