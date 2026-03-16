Ramwadi–Wagholi Metro: रामवाडी - वाघोली मेट्रो मार्ग, सरकारी विभागांची संयुक्त पाहणी, अडचणी व उपाययोजना बाबत चर्चा, ३ वर्षात प्रकल्प पूर्ण होणार

12.5 km Metro Corridor with 11 Stations Planned: रामवाडी ते वाघोली मेट्रो मार्गाच्या १२.५ किमी प्रकल्पाची संयुक्त पाहणी करण्यात आली. पुणे-शिरूर उन्नत महामार्गावर दुसऱ्या स्तरावर उभारल्या जाणाऱ्या या मेट्रो मार्गात ११ स्टेशन असणार असून वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा झाली.
Ramwadi–Wagholi Metro

Ramwadi–Wagholi Metro

वाघोली: रामवाडी ते वाघोली मेट्रो मार्गाची आमदार ज्ञानेश्वर कटके, महामेट्रो, वाहतूक पोलिस, एमएसआयडीसी, पीडब्ल्यूडी, महावितरण, महापारेषण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पणे पाहणी केली. मेट्रोची उभारणी करताना कोणत्या अडचणी येतील व त्या सोडविण्याच्या दृष्टीने चर्चा करण्यात आली.

