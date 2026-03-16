Ramwadi–Wagholi Metro: रामवाडी - वाघोली मेट्रो मार्ग, सरकारी विभागांची संयुक्त पाहणी, अडचणी व उपाययोजना बाबत चर्चा, ३ वर्षात प्रकल्प पूर्ण होणार

वाघोली: रामवाडी ते वाघोली मेट्रो मार्गाची आमदार ज्ञानेश्वर कटके, महामेट्रो, वाहतूक पोलिस, एमएसआयडीसी, पीडब्ल्यूडी, महावितरण, महापारेषण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी संयुक्त पणे पाहणी केली. मेट्रोची उभारणी करताना कोणत्या अडचणी येतील व त्या सोडविण्याच्या दृष्टीने चर्चा करण्यात आली.. पुणे ते शिरूर उन्नत महामार्गावर दुसऱ्या मजल्यावर रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) मेट्रो प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे..१२.५ किमी लांबीच्या या प्रकल्पात ११ मेट्रो स्टेशन्स उभारली जाणार आहेत. हा प्रकल्प उभारताना कोणत्या अडचणी येतील, वाहतुकीचे कसे नियोजन करता येईल आदी विषयावर चर्चा झाली. ज्या ठिकाणी मेट्रो स्टेशन उभारले जाणार आहे त्या प्रत्येक स्टेशनच्या जागेची पाहणी यावेळी करण्यात आली. या पाहणी दौऱ्यात आमदार ज्ञानेश्वर कटके, महामेट्रोचे संचालक अतुल गाडगीळ, पुणे शहर वाहतूक उपायुक्त हिम्मत जाधव, इतर सर्व विभागाचे अधिकारी सहभागी झाले होते..Pune Metro Expansion : पुणे मेट्रोचा विस्तार २०० किलोमीटरवर; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मेट्रो भवनचे उद्घाटन.या विषयावर चर्चा१) पुणे शिरूर उन्नत महामार्ग व मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यापूर्वी आर पी बायपास रस्ते उभारणे.२) अडथळा ठरणारे बांधकाम हटविणे. त्याबद्दल त्यांना मोबदला देणे.३) काही मेट्रो स्टेशनची नावे बदलणे.४) काम करताना वाहतूक सुरळीत राहील याची काळजी घेणे.५) युटिलिटी लाईन स्थलांतरित करणे.६) उन्नत मार्ग उभारताना भविष्यात मेट्रो शिक्रापूर पर्यंत जाईल अशी उभारणी करणे.७) पुणे - अहिल्यानगर महामार्ग रुंद करणे.MMRDA: मुलुंड मेट्रो अपघातानंतर एमएमआरडीएचा मोठा निर्णय." रामवाडी ते. वाघोली दरम्यान मेट्रोचे काम करताना मध्यंतरापासून दोन्ही बाजूला ५ मीटर अशी १० मीटर जागा प्रकल्पासाठी वापरली जाणार आहे. ही जागा वापरून वाहतुकीसाठी दोन लेन, पादचारी मार्ग ठेवावा लागणार आहे. त्यामुळे काम सुरु करण्यापूर्वी रस्ता रुंदीकरण करावा लागणार आहे.तीन वर्षात प्रकल्प पूर्ण होईल. "-अतुल गाडगीळ, संचालक, महामेट्रो. " सध्या वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गहण आहे. उन्नत मार्ग व मेट्रोचे काम करताना अडथळा येणारी बांधकामे त्यांना मोबदला देऊन हटवावी लागणार आहेत. आर पी रस्तेही लवकर उभारण्याचा प्रयत्न आहे. उन्नत मार्ग व मेट्रोचा प्रकल्प हा देशात रोल मॉडेल ठरेल. "-ज्ञानेश्वर कटके, आमदार, शिरूर हवेली.