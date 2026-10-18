Baramati Crime: बारामतीत राणा शिपिंग कंपनीचे प्रमुख राणा सूर्यवंशी यांच्यावर हल्ला; गोळीबाराचा प्रयत्न, हाताला जखम

बारामती: राणा शिपिंग कंपनीचे प्रमुख राणा सूर्यवंशी यांच्यावर रविवारी (ता. 18) बारामती विमानतळानजिक गोळीबार झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. दरम्यान हल्लेखोऱाने मारलेली गोळी त्यांना लागली नसून त्या नंतर धारदार हत्याराने हल्ला केल्याने त्यांच्या हाताला जखम झाली आहे. पुढील उपचारार्थ त्यांना पुण्याला हलविण्यात आल्याची माहिती उपविभागीय पोलिस अधिकारी चैतन्य कदम यांनी दिली. .बारामती विमानतळानजिक पायलट धाब्यानजिक एका जागेची पाहणी करत असताना एका मास्कधारी अज्ञाताने सुरवातीला पिस्तूल काढून त्यांच्यावर गोळी झाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र ती गोळी त्यांना लागली नाही, त्या नंतर हल्लेखोराने त्यांच्यावर धारदार हत्याराने अचानकच हल्ला केल्याची प्राथमिक माहिती असून पोलिस यात अधिक तपास करत असल्याचे चैतन्य कदम यांनी नमूद केले. घटनास्थळी हल्लेखोराचे पिस्तूल पोलिसांना सापडल्याचे समजते..राणा सूर्यवंशी यांना वाय दर्जाची सुरक्षा आहे, असे असतानाही त्यांच्यावर हा हल्ला कसा झाला, हल्लेखोर कोण होता याची माहिती पोलिसांनी गोळा करण्यास प्रारंभ केला आहे. विशेष म्हणजे हल्ला करुन हल्लेखोर पळून जाण्यात यशस्वी झाला. हा हल्ला नेमका कशामुळे झाला, हे ठिकाण हल्लेखोराने कसे निवडले व या मागील पार्श्वभूमी काय याचा तपास पोलिसांनी सुरु केला असून तपासानंतर या बाबत अधिक माहिती देता येईल असे अधिका-यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.