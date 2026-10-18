पुणे

Baramati Crime: बारामतीत राणा शिपिंग कंपनीचे प्रमुख राणा सूर्यवंशी यांच्यावर हल्ला; गोळीबाराचा प्रयत्न, हाताला जखम

Rana Suryawanshi Attacked Near Baramati Airport: बारामती विमानतळाजवळ राणा शिपिंग कंपनीचे प्रमुख राणा सूर्यवंशी यांच्यावर गोळीबाराचा प्रयत्न करून धारदार हत्याराने हल्ला करण्यात आला. त्यांच्या हाताला जखम झाली असून उपचारासाठी पुण्याला हलवले आहे. पोलिस तपास सुरू आहे.
Baramati News Rana Shipping Company Chief Rana Suryawanshi Attacked Near Airport Police Launch Investigation Into the Incident

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मिलिंद संगई, बारामती
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बारामती: राणा शिपिंग कंपनीचे प्रमुख राणा सूर्यवंशी यांच्यावर रविवारी (ता. 18) बारामती विमानतळानजिक गोळीबार झाल्याची माहिती पुढे आली आहे. दरम्यान हल्लेखोऱाने मारलेली गोळी त्यांना लागली नसून त्या नंतर धारदार हत्याराने हल्ला केल्याने त्यांच्या हाताला जखम झाली आहे. पुढील उपचारार्थ त्यांना पुण्याला हलविण्यात आल्याची माहिती उपविभागीय पोलिस अधिकारी चैतन्य कदम यांनी दिली.

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