Old Coin Collection: रणछोडदास भुतडा यांनी जाेपसाला अनोखा जुन्या नोटा-नाण्यांचा ‘मौल्यवान’ छंद; शिवकालीन, मुघल, इंग्रज, पोर्तुगीजकालीन नाणी!

-संदीप सोनारकाळेवाडी : रहाटणी येथील ज्येष्ठ नागरिक रणछोडदास परमानंद भुतडा हे जुन्या नाण्यांचा इतिहास जपण्याचा अनोखा छंद जोपासत तरुणांसमोर प्रेरणादायी आदर्श ठेवत आहेत. जुन्या चलनी नोटा, नाण्यांचे संग्रह करून ते केवळ आठवणी नव्हे, तर देशाच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रवासाची जपणूक करत आहेत. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जाऊन ते विद्यार्थ्यांना आपला संग्रह दाखवून त्याबद्दल माहितीही देत असतात. रणछोडदास भुतडा हे मूळचे सोलापूरचे. परंतु व्यवसायानिमित्त पिंपरी चिंचवडमध्ये स्थायिक झाले. त्यांना जुन्या चलनी नोटा व नाणे संग्रहाचा एक अनोखा छंद असून ते गेल्या तीस वर्षांपासून हा छंद जोपासत आहेत. या छंदातून रणछोडदास यांनी आतापर्यंत असंख्य नाणी व चलनी नोटांना आपल्या संग्रहात जपून ठेवले आहेत. यात अतिशय दुर्मिळ, विशेष नाण्यांचा व नोटांचा अंतर्भाव आहे. त्यांच्याकडे असणाऱ्या नोटा-नाण्यांच्या माध्यमातून देशाचा इतिहास, राजकीय बदल, चलनातील सुधारणा आणि कलात्मकता यांची माहिती पुढील पिढीपर्यंत पोहोचवण्याचे काम ते करत आहेत..रिझर्व्ह बँकने वेगवेगळ्या काळात जारी केलेल्या नोटा, तसेच स्वातंत्र्यपूर्व काळातील नाणी त्यांच्या संग्रहात पाहायला मिळतात. शिवकालीन, मुघलकालीन विशेषतः औरंगजेबकालीन नाण्यांचा विशेष उल्लेख करावा लागेल. याशिवाय ब्रिटीशकालीन नाणीही त्यांच्या संग्रही आहेत. मोजक्या लोकांकडेच त्यांचा संग्रह असल्याचे रणछोडदास मोठ्या अभिमानाने सांगतात. नाणे संग्रहासाठी त्यांनी शासनाकडून खास परवानगी घेतली असून जिल्हाधिकारी यांच्याकडून परवानगी घेतली आहे..मी गेल्या तीस वर्षांपासून हा अनोखा छंद जपत आहे. यामुळे मला एक वेगळा आनंद व समाधान मिळते. सध्याच्या मोबाईल युगात तासन्् तास अडकण्यापेक्षा अशा छंद व गोष्टींची मुलांना आवड व सवय लागणे गरजेचे आहे. माझ्या संग्रहापासून त्यांनी प्रेरणा घेतील, अशी मला आशा आहे.- रणछोडदास भुतडा, जुनी नाणी संग्राहक.संग्रहात काय?शिवकालीन, मुघल, इंग्रज, पोर्तुगीजकालीन नाणीब्रिटिशकाळातील भारतीय चांदीचे रुपये व इतर नाणीछत्रपती नाणे, औरंगजेबकालीन नाणे, लक्ष्मी नाणेपरदेशातून मिळालेल्या भेटी, मित्रांकडून उपलब्ध परकीय चलने, नाणीव्यवहारातून बाद झालेली पण दुर्मिळ अशी विविध चलने.