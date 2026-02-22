पुणे

Old Coin Collection: रणछोडदास भुतडा यांनी जाेपसाला अनोखा जुन्या नोटा-नाण्यांचा ‘मौल्यवान’ छंद; शिवकालीन, मुघल, इंग्रज, पोर्तुगीजकालीन नाणी!

Numismatics hobby preserving Indian history: रणछोडदास भुतडा यांचा जुन्या नोटा-नाण्यांचा छंद; इतिहासाची जपणूक
Coins of Shivkal, Mughal and Portuguese Era in One Man’s Collection

Coins of Shivkal, Mughal and Portuguese Era in One Man’s Collection

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-संदीप सोनार

काळेवाडी : रहाटणी येथील ज्येष्ठ नागरिक रणछोडदास परमानंद भुतडा हे जुन्या नाण्यांचा इतिहास जपण्याचा अनोखा छंद जोपासत तरुणांसमोर प्रेरणादायी आदर्श ठेवत आहेत. जुन्या चलनी नोटा, नाण्यांचे संग्रह करून ते केवळ आठवणी नव्हे, तर देशाच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक प्रवासाची जपणूक करत आहेत. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये जाऊन ते विद्यार्थ्यांना आपला संग्रह दाखवून त्याबद्दल माहितीही देत असतात.

