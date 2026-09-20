पुणे

Pune Crime: ‘रागाने बघितल्याचा’ वाद चिघळला; रांजणगावात दोघांवर कोयता, फायटर अन् लाठ्याकाठ्यांनी हल्ला

Ranjangaon Attack Two Workers Assaulted After Angry Stare Dispute: रांजणगावात किरकोळ वादातून हिंसाचाराला उधाण; कोयता, फायटर व लाठ्याकाठ्यांनी दोघांवर जीवघेणा हल्ला
Ranjangaon Attack Over Angry Stares Two Workers Attacked With Sickle Fist And Sticks Six Adults And Two Minors Held

Ranjangaon Attack Over Angry Stares Two Workers Attacked With Sickle Fist And Sticks Six Adults And Two Minors Held

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सकाळ वृत्तसेवा
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शिरूर : रागाने बघून खुन्नस दिल्याच्या कारणावरून कामगारांच्या दोन गटांत झालेल्या झालेल्या बाचाबाचीचे पर्यावसान दोघांवर जीवघेणा हल्ला करण्यात झाले. वाईन शॉप मध्ये काम करणाऱ्या दोघांवर नऊ ते दहा जणांनी कोयता, फायटर, लाठ्या - काठ्यांनी व दगडाने बेदम मारहाण केली. रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथील एका परमिट रूम समोर काल पहाटे झालेल्या या थरारक हल्ल्याच्या प्रकाराने परीसरात घबराट पसरली.

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