Pune Crime: ‘रागाने बघितल्याचा’ वाद चिघळला; रांजणगावात दोघांवर कोयता, फायटर अन् लाठ्याकाठ्यांनी हल्ला

शिरूर : रागाने बघून खुन्नस दिल्याच्या कारणावरून कामगारांच्या दोन गटांत झालेल्या झालेल्या बाचाबाचीचे पर्यावसान दोघांवर जीवघेणा हल्ला करण्यात झाले. वाईन शॉप मध्ये काम करणाऱ्या दोघांवर नऊ ते दहा जणांनी कोयता, फायटर, लाठ्या - काठ्यांनी व दगडाने बेदम मारहाण केली. रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथील एका परमिट रूम समोर काल पहाटे झालेल्या या थरारक हल्ल्याच्या प्रकाराने परीसरात घबराट पसरली..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.टोळक्याने केलेल्या हल्ल्यात अशोक उर्फ दादा खेडकर व आदित्य तुषार शितोळे (दोघे रा. रांजणगाव गणपती, ता. शिरूर) हे गंभीर जखमी झाले असून, आदित्य याच्यावर स्थानिक दवाखान्यात तर दादा खेडकर याच्यावर पुण्यातील रूग्णालयात उपचार चालू आहेत. शितोळे याने दिलेल्या फिर्यादीनंतर आणि या जीवघेण्या हल्ल्याच्या थरारक घटनेचा व्हिडीओ समोर आल्यानंतर रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरविली. त्याचवेळी जिल्हा ग्रामीण पोलिस दलाच्या स्थानिक गुन्हे शोध पथकानेही समांतर तपास करीत संयुक्तपणे हल्लेखोरांची धरपकड केली. .दोन अल्पवयीनांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाने केलेल्या कारवाईत सूरज अप्पासाहेब कर्डिले (वय १९, सध्या रा. रामलिंग रोड, शिरूर, मूळ रा. जखनगाव, ता. हिंगणगाव, जि. अहिल्यानगर), संकेत भागवत कांबळे (वय २०, सध्या रा. कारेगाव, ता. शिरूर, मूळ रा. शिरूर अनंतपाळ, जि. लातूर), रूपेश विजय मागीरवाड (वय १९, सध्या रा. कारेगाव, मूळ रा. हिमायतनगर, नांदेड) यांच्यासह दोन अल्पवयीनांना ताब्यात घेण्यात आले; तर रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाने राबविलेल्या शोधमोहिमेतून मयूर भागवत कांबळे (वय २४, सध्या रा. कारेगाव, मूळ रा. शिरूर अनंतपाळ), गोरख विठ्ठल मोरे (वय २३, सध्या रा. कारेगाव, मूळ रा. मुदखेड, जि. नांदेड), अंकित प्रेमसिंग राठोड (वय २२, सध्या रा. कारेगाव, मूळ रा. तुळशीनगर, ता. महागाव, जि. यवतमाळ) यांना काल रात्री उशिरा ताब्यात घेतले..रांजणगावातील वामन वाईन्स ॲण्ड परमीट रूम मध्ये काम करणारे दादा खेडकर व आदित्य शितोळे हे शुक्रवारी (ता. १८) रात्री साडेअकराच्या सुमारास काम संपल्यानंतर जवळील रूबाब चहा सेंटर मध्ये चहा पिण्यासाठी गेले असताना हल्लेखोरही तेथे चहा पिण्यासाठी आले होते. त्यावेळी एकमेकांकडे रागाने बघून खून्नस दिल्याच्या, एकमेकांकडे बघून थुंकल्याच्या गैरसमजातून त्यांच्यात बाचाबाची झाली. स्थानिक ग्रामस्थांनी ही भांडणे मिटविल्यानंतर सगळे निघून गेले. परंतू पहाटे सहा वाजण्याच्या सुमारास हल्लेखोर पुन्हा परमीटरूम कडे आले व त्यांनी दादा खेडकर याला बाहेर बोलवून उलट्या कोयत्याने, फायटरने बेदम मारहाण केली. एकाने त्याच्या डोक्यात सिमेंटचे गट्टू घातल्याने तो गंभीर जखमी झाला. आदित्य शितोळे हा मधे आला असता त्याला देखील हल्लेखोरांनी बेदम मारहाण केली..\rया हल्ल्याची माहिती समजताच शिरूरचे उपविभागीय पोलिस अधिकारी रवींद्र भोसले व रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक कुमार कदम, स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर यांनी तातडीने घटनास्थळी भेट देऊन परीसरातील सीसीटीव्ही फूटेजची पाहणी केली. त्यानंतर त्यांनी पोलिस पथकाला हल्लेखोरांवरील कारवाईच्या सूचना दिल्या. जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनीही या गंभीर घटनेची दखल घेत स्थानिक गुन्हे शाखेच्या पथकाला समांतर तपासाच्या सूचना केल्या. .Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...गुन्हे शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक महेश डोंगरे, रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्यातील उपनिरीक्षक निळकंठ तिडके, अविनाश थोरात, सहायक फौजदार संजय पड्याळ व दत्तात्रेय शिंदे, पोलिस हवालदार तुषार पंदारे व विलास आंबेकर, जनार्दन शेळके, संजय जाधव, विकास पाटील, राजू मोमीन, सागर धुमाळ, उमेश कुतवळ, योगेश गुंड, दीपक दळवी, नितीन भोस, किशोर शिवणकर, केशव कोरडे, आकाश सवाणे, पांडुरंग साबळे या पथकाने तातडीने तपासाची चक्रे फिरवताना कौशल्यपूर्ण तांत्रिक तपासातून हल्लेखोरांचा ठावठिकाणा शोधून काढला. हल्ल्यानंतर गावाकडे व अन्यत्र पळून जाण्याच्या तयारीत असलेल्या हल्लेखोरांना जेरबंद करून बेड्या ठोकल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.