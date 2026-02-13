Ambegaon News : रांजणीतील शेतात सापडलेले बिबट्याचे बछडे आईच्या कुशीत; वनविभागाची कार्यवाही यशस्वी

निरगुडसर : रांजणी (ता.आंबेगाव) येथील शेतकरी कैलास बबन वाघ यांच्या शेतात सापडलेले तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप पोहचवण्यात वनविभागाला यश आले आहे.बुधवार (ता.११) रोजी सायंकाळी बिबट मादी तिन्ही बछडे सुखरूप घेऊन गेली. .रांजणी येथील शेतकरी कैलास वाघ यांच्या शेतात ऊसाची तोडणी सुरू असताना ऊस तोडणी मजुरांना १० ते १५ दिवसाची डोळे न उघडलेली बिबट्याचे तीन बछडे बुधवार (ता.११) रोजी सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास रांजणी ( ता. आंबेगाव) येथे सापडली,बिबट मादी आक्रमक होऊ नये यासाठी बछडे आईच्या कुशीत देण्यासाठी वनविभागाने कार्यवाही करण्यात आली..Pune News:...अखेर तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप; आंबेगाव तालुक्यातील शेतात आढळली बछडे, बिबट्या मादीचा जीव भेटीसाठी कासावीस!.मंचरचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन विभागाकडून पिल्ले ज्या ठिकाणी सापडत्या जागी ठेवण्यात आल्या आहेत, वन विभागाने त्या ठिकाणी ट्रॅप कॅमेरे बसवले आहेत.बिबट्याच्या मादीच्या हालचालीवर बारिक नजर ठेवली.त्याच दिवशी सायंकाळी बिबट मादीने तिन्ही बछडे सुखरूप घेऊन गेली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.