Ambegaon News : रांजणीतील शेतात सापडलेले बिबट्याचे बछडे आईच्या कुशीत; वनविभागाची कार्यवाही यशस्वी

Ranjani leopard cubs rescue Ambegaon : रांजणी (ता.आंबेगाव) येथे शेतात सापडलेले १०-१५ दिवसांचे तीन बिबट्याचे बछडे वनविभागाने ट्रॅप कॅमेऱ्यांच्या मदतीने सुरक्षित ठिकाणी ठेवले. संध्याकाळी बिबट मादीने तिन्ही बछडे सुखरूप परत नेल्याने शेतकऱ्यांनी सुटकेचा निश्वास टाकला.
नवनाथ भेके निरगुडसर
निरगुडसर : रांजणी (ता.आंबेगाव) येथील शेतकरी कैलास बबन वाघ यांच्या शेतात सापडलेले तीन बछडे आईच्या कुशीत सुखरूप पोहचवण्यात वनविभागाला यश आले आहे.बुधवार (ता.११) रोजी सायंकाळी बिबट मादी तिन्ही बछडे सुखरूप घेऊन गेली.

