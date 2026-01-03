पानगाव येथे भाजपा युवा मोर्चाच्या वतीने नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांचा सन्मान
PGN26B01309
पानगाव (ता. बार्शी) : येथे भाजप युवा मोर्चाच्या वतीने ॲड. रणवीर राऊत यांचा सन्मान करण्यात आला यावेळी उपस्थित मान्यवर.
भाजप युवा मोर्चातर्फे पानगावात
नूतन पदाधिकाऱ्यांचा सन्मान
पानगाव, ता. ३ : भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या जिल्हाध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल ॲड. रणवीर राऊत तसेच बार्शीच्या नूतन नगराध्यक्षा तेजस्विनी कथले, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे नूतन सभापती विजय गरड यांच्यासह मान्यवरांचा भाजप युवा मोर्चातर्फे सन्मान करण्यात आला.
याप्रसंगी बाजार समिती उपसभापती बाबासाहेब गायकवाड, नगरसेवक दीपक राऊत, विजय चव्हाण, रोहित पाटील, मीरा नाळे, संदेश काकडे, अनुरत वाणी यांचाही सन्मान करण्यात आला. यावेळी व्यासपीठावर बाळासाहेब तातेड, भारतेश गांधी, प्रवीण गायकवाड, नेताजी घायतिडक, विशाल वाणी, संदीप मिरगणे, पानगावचे सरपंच जयसिंगराव देशमुख आदी उपस्थित होते. कार्यक्रम यशस्वितेसाठी भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चाच्या सर्व सदस्यांनी प्रयत्न केले. सूत्रसंचालन खंडू डोईफोडे यांनी तर विठ्ठल आवारे यांनी आभार मानले.
