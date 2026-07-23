Indigenous Rice Aambegaon: आंबेगावात दुर्मिळ देशी भात वाण संवर्धनासाठी लागवड प्रात्यक्षिक; शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

मंचर : देशी भात वाणांचे संवर्धन, जैवविविधतेचे जतन आणि शाश्वत शेतीला चालना देण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र जीन बँक, नागपूर यांच्या सहकार्याने ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी संस्थेच्या वतीने आंबेगाव तालुक्यातील आदिवासी भागात देशी भात वाणांच्या लागवडीचे प्रात्यक्षिक घेण्यात आले. मंगळवारी (ता. २१) व बुधवारी (ता. २२) झालेल्या या उपक्रमाला शेतकऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला..उपक्रमांतर्गत रायभोग, खडक्या आणि जीर या दुर्मिळ देशी भात वाणांसह वरई, नाचणी आणि सावा या पारंपरिक पिकांच्या संवर्धनावर भर देण्यात आला. चिखली, जांभोरी, बोरघर आणि गोहे बुद्रुक येथे शेतकऱ्यांना तयार रोपांची शास्त्रशुद्ध लागवड कशी करावी, याचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक दाखविण्यात आले..यावेळी आंबेगाव तालुका कृषी विभागाचे सहाय्यक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर लोहकरे, ज्ञानशक्ती विकास वाहिनी संस्थेचे प्रकल्प समन्वयक डॉ. पोपटराव कोळेकर, अनिता आढारी, नेहा डोंगरे, विद्या सावळे आणि ओंकार मिंडे यांनी शेतकऱ्यांना देशी वाणांचे बियाणे उपलब्ध करून देत लागवड तंत्राविषयी मार्गदर्शन केले..देशी वाणांचे जतन, उत्पादनक्षमता वाढविणे, हवामान बदलाशी सुसंगत शेती पद्धतींचा प्रसार आणि जैवविविधतेचे संरक्षण हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश असल्याचे डॉ. पोपटराव कोळेकर यांनी सांगितले. प्रात्यक्षिकादरम्यान शेतकऱ्यांनी देशी वाणांची वैशिष्ट्ये, त्यांची लागवड पद्धत आणि भविष्यातील बाजारपेठेतील संधी याविषयी माहिती घेतली..देशी बियाण्यांचे जतन व प्रसारासाठी राबविण्यात येणाऱ्या अशा उपक्रमांमुळे आंबेगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांमध्ये पारंपरिक भात वाणांविषयी नव्याने जागरूकता निर्माण होत असून, या अभियानाला दिवसेंदिवस चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे सहाय्यक कृषी अधिकारी ज्ञानेश्वर लोहकरे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.