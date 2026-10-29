Pune News : विरुध्द दिशेने भरधाव मोटार चालविणारी महिला पोलिस निलंबित

पुणे - रजेवर असताना पोलिस गणवेशात विरुध्द दिशेने भरधाव मोटार चालवून वाहतूक नियमाचे उल्लंघन आणि नागरिकांना शिवीगाळ करणाऱ्या महिला पोलिस हवालदारास शासकीय सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे. काळेपडळ पोलिस ठाण्यात नेमणुकीस असलेल्या पोलिस हवालदार अश्विनी केकान यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे..परिमंडळ सहाचे पोलिस उपायुक्त जीवन बेनीवाल यांनी याबाबतचा आदेश काढला आहे. पोलिस हवालदार केकान या २६ आणि २७ ऑक्टोबर रोजी किरकोळ रजेवर होत्या. मात्र, शासकीय गणवेश परिधान करून त्यांनी शेवाळवाडी परिसरातील सार्वजनिक रस्त्यावर विना नंबर प्लेटची मोटार विरुद्ध दिशेने भरधाव चालवली. समोरील वाहनांना कट मारत त्यांची मोटार पदपथावर जाऊन धडकली. या वेळी त्यांनी इतर वाहनचालक आणि नागरिकांना शिवीगाळ केली..या संपूर्ण घटनेची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाली होती. या प्रकरणी वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी मांजरी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी चौकशीनंतर पोलिस दलाची प्रतिमा मलीन केल्याचा ठपका ठेवत केकान यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.