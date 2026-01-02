जिल्हा परिषदेची निवडणूक रश्मी बागल यांनीच लढवावी. कार्यकर्त्यांची आग्रही भूमिका.

POT25B02132, POT25B02133
मांगी (ता. करमाळा) ः स्व. दिगंबरराव बागल शक्तिस्थळावर मेळाव्यात बोलताना दिग्विजय बागल व कार्यकर्ते.
रश्मी बागल यांच्या नावासाठी कार्यकर्त्यांचा आग्रह
मांगी येथे बागल गटाचा कार्यकर्ता मेळावा,
पोथरे, ता. २ : आगामी जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये पांडे गटातून भाजपच्या महिला आघाडीच्या प्रदेश उपाध्यक्षा रश्मी बागल यांनीच निवडणूक लढवावी, असा पांडे गटातील कार्यकर्त्यांचा आग्रह आहे. रश्मी बागल यांच्याशिवाय अन्य उमेदवार देणार नाही, अशी भूमिका कार्यकर्त्यांनी मांडली.
मांगी (ता. करमाळा) येथे स्व. दिगंबरराव बागल शक्तिस्थळावर आगामी जिल्हा परिषद पंचायत समितीच्या निवडणुकीसंदर्भात बागल गटाच्या कार्यकर्त्यांचा मेळावा घेण्यात आला. सुरुवातीला माजी मंत्री दिगंबरराव बागल यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार घालून कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. यावेळी पांडे गटातील सर्व गावातील कार्यकर्ते उपस्थित होते.
दिग्विजय बागल यांनी पांडे गटातील इच्छुक उमेदवारांनी आपली इच्छा व्यक्त करण्यास आव्हान केले. त्यानंतर सर्व गावातील कार्यकर्त्यांनी निवडणूक जिंकायचीच असून, फक्त रश्मी बागल यांनीच निवडणूक लढवावी अशी आग्रही भूमिका जाहीर केली. तर पंचायत समिती गणासाठी रायगाव, पांडे, पोथरे येथील कार्यकर्त्यांनी तयारी दर्शवली.
दिग्विजय बागल म्हणाले, जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी आपण भाजपच्या वतीने रिंगणात उतरणार आहोत. त्या अनुषंगाने सध्या तालुक्यातील सर्व गटातील कार्यकर्त्यांचे मत मतांतरे जाणून घेत असून, भूमिका पक्षाकडे पोचवली जाईल.
यावेळी मकाईचे चेअरमन दिनेश भांडवलकर, रमेश कांबळे, चिंतामणी जगताप, सोपान शिंदे, सतीश निळ, किसन झिंजाडे, सतीश निळ, प्रितम सुरवसे, हरिश्चंद्र झिंजाडे, हनुमंत शिंदे आदी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कोट
- जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका भाजपकडून पूर्ण ताकदीने लढवली जाणार आहे. उमेदवारीचा निर्णय मात्र वरिष्ठ पातळीवरून होणार आहे. पक्षश्रेष्ठींकडून जो आदेश येईल तो मान्य करण्यात येईल.
- रश्मी बागल, महिला प्रदेश उपाध्यक्षा भाजप
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.