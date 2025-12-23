पुणे

Shashikant Shinde : पक्षाचे हित महत्त्वाचे; सन्मानजनक प्रस्तावासह दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यावर निर्णय होईल- शशिकांत शिंदे!

Rashtrawadi Congress Party Unity : पुण्यात महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शशिकांत शिंदे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या युतीच्या शक्यता स्पष्ट केल्या. प्रशांत जगताप यांचा राजीनामा अद्याप मिळालेला नाही.
Possibility of United NCP in Pune Municipal Elections

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एकत्रित आल्यास आपण राजकारण सोडू, असे विधान करणाऱ्या शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्या राजीनाम्याची चर्चा एकीकडे जोरात सुरू आहे, तर दुसरीकडे जगताप यांनी राजीनामा दिला नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी मंगळवारी "सकाळ" शी बोलताना स्पष्ट केले. तर "महापालिका निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबत पक्षात दोन मतप्रवाह आहेत, मात्र मतप्रवाहापेक्षा पक्षाचे हित देखील महत्त्वाचे आहे.

