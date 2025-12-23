Shashikant Shinde : पक्षाचे हित महत्त्वाचे; सन्मानजनक प्रस्तावासह दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्यावर निर्णय होईल- शशिकांत शिंदे!

पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष व राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष एकत्रित आल्यास आपण राजकारण सोडू, असे विधान करणाऱ्या शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांच्या राजीनाम्याची चर्चा एकीकडे जोरात सुरू आहे, तर दुसरीकडे जगताप यांनी राजीनामा दिला नसल्याचे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी मंगळवारी "सकाळ" शी बोलताना स्पष्ट केले. तर "महापालिका निवडणुकीत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र येण्याबाबत पक्षात दोन मतप्रवाह आहेत, मात्र मतप्रवाहापेक्षा पक्षाचे हित देखील महत्त्वाचे आहे..त्यादृष्टीने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून सन्मानजनक प्रस्ताव आला तर नक्की विचार केला जाईल," असे विधान करत दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र निवडणूक लढणार असल्याचे शिंदे यांनी स्पष्ट केले. भारतीय जनता पक्षाकडून अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासमवेत पुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका निवडणुकीमध्ये युती करणार नसल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जाहीर केले होते. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही स्वतंत्र लढणार असल्याची आपली भूमिका स्पष्ट केली होती. .Pune Police Rescue : बाणेरमधील लॉजवर पोलिसांची धडक; महिलांची सुटका; व्यवस्थापकासह चार आरोपी अटकेत!.तर महाविकास आघाडीमधील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षातील काही ज्येष्ठ नेते महापालिका निवडणुकीमध्ये अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी समवेत जाण्यासाठी काही महिन्यांपासून प्रयत्नशील होते. दरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र आल्यास आपण राजकारणापासून दूर जाऊ अशी भूमिका घेत पक्षाला आव्हान दिले होते. पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याशी चर्चा करून जगताप यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आघाडीतील पक्षांसमवेतच महापालिका निवडणूक लढेल, अशी ठाम भूमिका मागील आठवड्यात जाहीर केली होती. .दरम्यान मागील दोन-तीन दिवसापासून दोन्ही राष्ट्रवादी महापालिका निवडणुकीत एकत्र येण्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर, मंगळवारी सकाळपासून प्रशांत जगताप यांनी राजीनामा दिल्याबाबत चर्चा शहरात सुरू होती. याबाबत "सकाळ"ने राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला. त्यावेळी शिंदे म्हणाले, " प्रोटोकॉल प्रमाणे कोणत्याही पदाचा राजीनामा हा प्रदेशाध्यक्षांकडे दिला जातो. मात्र प्रशांत जगताप यांचा राजीनामा माझ्याकडे अद्याप आलेला नाही. त्यामुळे प्रशांत जगताप यांनी राजीनामा दिलेला नाही.".Pune Insurance Fraud : ‘तुला विमा पॉलिसी मिळणार’ म्हणत वानवडीत २.५ लाखांची फसवणूक; शहरात वाढते सायबर गुन्हे! .राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासमवेत जाण्याबाबत शिंदे म्हणाले, "भाजपकडून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासमवेत महापालिका निवडणुकीत युती करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये याबाबत चर्चा सुरू आहे. आमच्याकडे महापालिका निवडणुकीबाबत राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून अजूनही सन्मानजनक प्रस्ताव आलेला नाही. दोन्ही राष्ट्रवादी महापालिका निवडणुकीत एकत्र येण्याबाबत पक्षांमध्ये दोन मतप्रवाह आहेत. मात्र दोन्ही मतप्रवाहंपेक्षा पक्षाचे हित महत्त्वाचे आहे. त्यादृष्टीने सन्मानजनक प्रस्ताव त्यांच्याकडून आल्यास विचार केला जाईल.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.