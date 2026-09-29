Pune Social Media Camp : पुण्यात रासपचे दोन दिवसीय सोशल मीडिया प्रबोधन शिबिर

तळेगाव ढमढेरे : "आजच्या युगात प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडियासह सोशल मीडिया हे सर्वात प्रभावी शस्त्र आहे. पक्षाचे विचार, ध्येयधोरणे आणि सर्वसामान्य जनतेचे प्रश्न प्रभावीपणे मांडण्यासाठी पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी या माध्यमांचा सकारात्मक दृष्टीने वापर करावा, पक्षाच्या संघटनात्मक कार्यास विशेष प्राधान्य द्यावे, रासप हा पक्ष सर्वसामान्यांचा असल्याचे तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवावे असे आवाहन राष्ट्रीय समाज पक्षाचे संस्थापक अध्यक्ष व माजी मंत्री महादेव जानकर यांनी केले आहे." .राष्ट्रीय समाज पक्षाच्यावतीने पुण्यात आयोजित केलेल्या लढाऊ आणि चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या दोन दिवसीय राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रबोधन शिबिराच्या समारोपप्रसंगी श्री जानकर बोलत होते..यावेळी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष राजू शेट्टी, आशिष जाधव, जाधवर ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटचे अध्यक्ष सुधाकर जाधवर, उपाध्यक्ष शार्दुल जाधवर, रासपचे राष्ट्रीय महासचिव बाळकृष्ण लेंगरे, राष्ट्रीय सचिव गोविंदराम सुरनर आणि प्रदेशाध्यक्ष काशिनाथ शेवते आदी मान्यवर उपस्थित होते..शिबिराच्या पहिल्या दिवशी राजकीय आणि सामाजिक चळवळींमध्ये सोशल मीडियाच्या वापराबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले. पहिल्या सत्रात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रमुख राजू शेट्टी यांनी 'माधुरी हत्तीची लढाई कशी जिंकली?' या रंजक आणि प्रेरणादायी विषयावर मार्गदर्शन करत कार्यकर्त्यांमध्ये नवा जोश निर्माण केला. दुसऱ्या सत्रात आशिष जाधव यांनी 'झेंनजी समोर सरकार का नमलं?' या विषयावर प्रकाश टाकत, डिजिटल जगातील जनशक्तीची ताकद काय असू शकते हे सांगितले. तिसऱ्या सत्रात सोशल मीडिया अभ्यासक डॉ. योगेश बोराटे यांनी 'सोशल मीडियाधारित राजकारण, जबाबदारी आणि वापर' या विषयावर बोलताना, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर काम करताना पाळायची नैतिक जबाबदारी अधोरेखित केली. चौथ्या सत्रात अण्णासाहेब चवरे यांनी सोशल मीडियाचा प्रत्यक्ष आणि प्रभावी वापर कसा करावा, याच्या तांत्रिक बाजू समजावून सांगितल्या..शिबिराच्या दुसऱ्या दिवशी कार्यकर्त्यांना प्रत्यक्ष संवाद आणि कायदेशीर बाजूंचे शिक्षण देण्यात आले. पाचव्या सत्रामध्ये अश्विनी सातव यांनी 'प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक आणि सोशल मीडिया कसा हाताळावा?' या विषयावर प्रभावी मार्गदर्शन केले. सहाव्या सत्रात ॲड. राजेंद्र गलांडे यांनी 'सोशल मीडियात काय करावे आणि काय करू नये?' या कायदेशीर व सामाजिक विषयावर मार्गदर्शन करत सजग राहण्याचा सल्ला दिला..दोन दिवसीय प्रबोधन शिबिराचे यशस्वी आयोजन रासपचे मुख्य महासचिव ज्ञानेश्वर सलगर, युवक प्रदेशाध्यक्ष अजित पाटील आणि डॉ. प्रसाद ओबासे यांनी केले. या शिबिराला राज्यभरातून रासपचे लढाऊ आणि चळवळीतील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.