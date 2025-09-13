Rawet Road Issue : रावेत परिसरात दुभाजकाची अपेक्षा; अपघातांचा धोका टाळण्यासाठी स्थानिक नागरिकांची मागणी

पिंपरी : रावेत परिसरात लोकवस्तीबरोबरच वाहतुकीचे प्रमाणही वाढत आहे. मूलभूत पायाभूत सुविधांबाबत नागरिकांच्या अनेक अपेक्षा आहेत, पण किमान दुभाजकासारख्या मूलभूत उपाययोजनांचीही पूर्तता होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे..विशेषतः रावेत पोलिस ठाण्यासमोरून पेट्रोल पंपाच्या दिशेने जाणाऱ्या रस्त्याला जोडणारा मार्ग आणि नदी घाटावरून येणारा रस्ता या दोन्ही ठिकाणी दुभाजक नाहीत. त्यामुळे गंभीर अपघातांचा धोका वाढला आहे. स्थानिक नागरिकांनी वारंवार तक्रारी करूनही प्रशासन याकडे दुर्लक्ष करीत आहे..दोन्ही बाजूंनी वाहने भरधाव येत असतात. दुभाजकाअभावी वाहने समोरासमोर धडकण्याचे प्रकार घडतात. आतापर्यंत अनेक किरकोळ अपघात झाले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. शाळा, महाविद्यालयीन विद्यार्थी व ज्येष्ठ नागरिकांना हा मार्ग धोकादायक ठरत आहे.स्थानिक नागरिकांनी महापालिका आणि वाहतूक विभागाकडे या समस्येबाबत वारंवार तक्रारी केल्या आहेत. तरीदेखील दुभाजक बसविण्याचे काम अद्याप सुरू झालेले नाही.- सुरेश जामनिक, नागरिक.स्थिती अशीरावेत, वाल्हेकरवाडी परिसरात गेल्या काही वर्षांत अनेक मोठ्या गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे लोकसंख्येत वाढअभियांत्रिकी महाविद्यालये, इतर शैक्षणिक संस्थांमुळे विद्यार्थी, पालकांच्या गर्दीत वाढपेट्रोल पंपावर नेहमीच वाहनांची मोठी रांगगर्दीच्या वेळी वाहनांचे अडथळे निर्माण होऊन अपघातांचा वाढता धोका.उपाय असेरस्त्याच्या मधोमध भक्कम दुभाजक उभारावावाहनांचा वेग नियंत्रणात राहावा म्हणून गतिरोधक, सिग्नल आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवावेतअपघात टाळण्यासाठी पोलिसांनी वाहतूक नियमांच्या पालनावर भर द्यावासकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी वाहतुकीचे नियंत्रण करणे आवश्यकवाहतूक व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.