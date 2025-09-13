पुणे

Rawet Road Issue : रावेत परिसरात दुभाजकाची अपेक्षा; अपघातांचा धोका टाळण्यासाठी स्थानिक नागरिकांची मागणी

Pimpri Chinchwad Traffic : रावेत परिसरात दुभाजक नसल्याने अपघातांची शक्यता वाढली असून, नागरिकांना दररोज जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी : रावेत परिसरात लोकवस्तीबरोबरच वाहतुकीचे प्रमाणही वाढत आहे. मूलभूत पायाभूत सुविधांबाबत नागरिकांच्या अनेक अपेक्षा आहेत, पण किमान दुभाजकासारख्या मूलभूत उपाययोजनांचीही पूर्तता होत नसल्याने नागरिकांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.

