PMPML Update : पुण्यातील स्क्रॅप बसमध्ये वाचनालय; प्रवाशांसाठी मोफत वाचनाचा आनंद

पुणे : मोडकळीस आलेल्या बसच्या अंतर्गत व बाह्य रूपात आवश्यक तो बदल करून ही बस विद्यार्थी व प्रवाशांना वाचनाचा ‘प्रवास’ घडविणार आहे. पीएमपी प्रशासनाने आपल्या बसमध्येच वाचनालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या सहकार्याने पीएमपी आपल्या जुनाट बसमध्येच वाचनालय सुरू करीत आहे. नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले रस्त्यावर ही बस वाहतुकीला अडथळा न ठरणाऱ्या जागी थांबेल. तिथे प्रवासी व विद्यार्थ्यांना वाचनाचा आनंद घेता येईल. यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. .पीएमपी प्रशासनाने फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या प्रशासनाशी चर्चा केली असून ते जागा व पुस्तके मोफत उपलब्ध करून देणार आहेत, तर पीएमपी प्रशासन आपल्या ताफ्यातील जुन्या बसच्या अंतर्गत रचनेत बदल कबसच्या बाह्य भागावर आकर्षक रंगसंगती करून ती प्रवाशांना अधिक आकर्षित करणार आहेत.र्षक वाटेल अशी रचना असेल..येथे प्रवासी व विद्यार्थी मोफत उपलब्ध पुस्तके वाचू शकतील. शिवाय येथे पीएमपी प्रशासन ‘आपली पीएमपी’ या ॲपची जाहिरातदेखील करणार आहे. बसच्या रंगरंगोटीचा व अंतर्गत बदलांचा खर्च पीएमपी प्रशासन करणार आहे. पुस्तकांचे नियोजन फर्ग्युसन महाविद्यालयाच्या प्रशासनावर सोपविली आहे. ही बस नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले रस्त्यावर थांबलेली असेल. महाविद्यालयीन विद्यार्थी, स्पर्धा परीक्षा तयारी करणारे विद्यार्थी तसेच पुस्तकप्रेमींसाठी हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो..स्क्रॅप बसमध्ये आवश्यक तो बदल करून आम्ही वाचनालयाची संकल्पना राबवत आहोत. यासाठी फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे सहकार्य लाभले आहे. येथे आम्ही ‘पीएमपी’चीदेखील जाहिरात करणार आहोत. याला वाचकांचा, प्रवाशांचा चांगला प्रतिसाद लाभेल, अशी अपेक्षा आहे.पंकज देवरे, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी, पुणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.