Uruli Kanchan Fraud News : प्लॉट विकत देतो म्हणून बुकिंग पोटी ५ लाख घेतले, खरेदीखत न करता फसवणुक प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल

उरुळी कांचन - बुकींग साठी ५ लाख रुपये टोकन घेऊन प्लॉट विक्री न करता व खरेदीखत करून न देता फसवणुक केले प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.याप्रकरणी काळूराम बाळासाहेब लवांडे (वय-३३, रा. प्लॅट नंबर एच ०१/१११, मांजरी ग्रीन वूड, शेवाळवाडी) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सतेज चंद्रशेखर पाषाणकर (रा. धायरी, पुणे), राहुल लक्ष्मण सुतार व नितीन जगताप यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपशील असा की,लवांडे यांना राहण्यासाठी जागेची गरज होती..ते लोणी काळभोर गावचे हद्दीतील गट नं. २/२, पाषाणकर बाग, ता. हवेली) येथे आपल्या मामांसह आले. त्यांना सदर जमीन पाषाणकर यांची असून त्यांनी ती सुतार व जगताप या एजंटाकडे जमिनीवर प्लॉटिंग करून प्लॉट विक्री करण्यासाठी दिली असल्याचे समजले. तेथील प्लॉट आवडला व भाव प्रती गुंठा १४ लाख ठरला..टोकन म्हणून लवांडे यांनी कर्ज काढून ५ लाख रुपये दिले. त्यानंतर त्यांना एकूण ११ गुंठे विक्री झाल्यावर खरेदीखत केले जाईल असे सांगितले गेले. ते दिड वर्ष नंतर खरेदीखत होत नाही म्हणून त्यांनी तगादा लावला.यादरम्यान पाषाणकर यांनी सदर जमीन विक्रीसाठी गणेश गायकवाड यांच्याकडे हस्तांतरित केली होती..यासंदर्भात त्यांनी पाषाणकर यांचेकडे चौकशी केली असता त्यांनी जागेचे भाव वाढले असून, सध्या प्रतीगुंठा २० लाख रुपये भाव झाला आहे. त्यामुळे तुम्हाला २० लाख रुपये द्यावे लागतील किंवा तुम्ही दिलेल्या ५ लाख रुपयांचे १० लाख तुम्हाला मिळतील असे त्यांना सांगितले.काही दिवसांनी लवांडे यांनी १० लाख रुपयांची मागणी केली असता त्यांना पाषाणकर यांनी तुमच्या टोकनच्या पावत्या बनावट असल्याचे सांगितले. पैसे देण्यास नकार दिला. तुम्हाला काय करायचे ते करा पैसे वा जागा मिळणार नाही. आपली फसवणूक झाली आहे हे लक्षात येताच त्यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात तक्रार अर्ज केला..त्यानंतर पोलिसांनी आपल्या अर्जास खूप वेळ झाल्याने पोलीस उपआयुक्त परिमंडळ ६, पुणे शहर यांची परवानगी लागेल असे सांगितले. त्यांनी परवानगी आणलेनंतर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अंकुश बोराटे हे करत आहेत..