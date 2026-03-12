पुणे

Uruli Kanchan Fraud News : प्लॉट विकत देतो म्हणून बुकिंग पोटी ५ लाख घेतले, खरेदीखत न करता फसवणुक प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल

बुकींग साठी ५ लाख रुपये टोकन घेऊन प्लॉट विक्री न करता व खरेदीखत करून न देता फसवणुक केले प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
उरुळी कांचन - बुकींग साठी ५ लाख रुपये टोकन घेऊन प्लॉट विक्री न करता व खरेदीखत करून न देता फसवणुक केले प्रकरणी तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

याप्रकरणी काळूराम बाळासाहेब लवांडे (वय-३३, रा. प्लॅट नंबर एच ०१/१११, मांजरी ग्रीन वूड, शेवाळवाडी) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून सतेज चंद्रशेखर पाषाणकर (रा. धायरी, पुणे), राहुल लक्ष्मण सुतार व नितीन जगताप यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तपशील असा की,लवांडे यांना राहण्यासाठी जागेची गरज होती.

