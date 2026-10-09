Alandi News : नवीन इनोव्हाच्या स्टंटबाजीने महाराज अडचणीत; आळंदीत कथित महाराजासह रीलस्टारवर गुन्हा दाखल, गाडी जप्त

आळंदी - नवीन घेतलेल्या चारचाकी वाहनाचा आनंद साजरा करण्यासाठी केलेली स्टंटबाजी एका कथित महाराजाच्या अंगलट आली आहे. नवीन इनोव्हा क्रिस्टा कार बेदरकारपणे, धोकादायक रित्या चालवून गोल-गोल फिरवत जीवघेणे स्टंट केल्याप्रकरणी आणि जमलेल्या लोकांच्या जीवाला धोका निर्माण केल्याप्रकरणी आळंदीतील कथित महाराज महेश बाळकृष्ण मडके (रा. गोपालपुरा, आळंदी) आणि बारामती येथील रीलस्टार प्रतीक शिंदे यांच्यासह इतर पाच जणांविरुद्ध आळंदी पोलीस ठाण्यात शुक्रवारी (ता. 9) गुन्हा दाखल करण्यात आला असून चारचाकी वाहन जप्त करण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक भीमा नरके यांनी दिली..मडके याच्याबरोबर स्टंटबाजीसाठी मदत करणारे विशाल सातारे (गोपालपुरा, आळंदी), यश मुंगसे (केळगाव) आणि इतर तीन अनोळखी इसम यांच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ही घटना आळंदीजवळील केळगाव येथे बुधवारी (ता. 7) सायंकाळी साडेपाचच्या दरम्यान घडली..याबाबत फिर्याद पोलीस शिपाई नारायण धनाजी सुरवंशी यांनी दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आळंदी येथील महेश मडके याने नवीन चारचाकी वाहन इनोव्हा क्रिस्टा (एमएच 14, एनएस 4501) खरेदी केले होते. त्याच्या आगमनाचा रील्स तयार करण्यासाठी महेश मडके, रीलस्टार प्रतीक शिंदे, विशाल सातारे, यश मुंगसे व इतर तिघांनी केळगाव येथे त्यांच्याकडील चारचाकी वाहने बेदरकारपणे व धोकादायक पद्धतीने चालवून, गोल-गोल फिरवून जीवघेणे स्टंट केले.गाडीचा अचानक वेग कमी जास्त करने तसेच स्वतःच्या व तेथे जमलेल्या लोकांच्या जिवितास धोका निर्माण केला..याशिवाय कोणतीही परवानगी न घेता ड्रोनद्वारे चित्रीकरण करून सह पोलीस आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड यांनी जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे. त्यामुळेच मडके आणि त्याच्या साथीदारांविरोधात आळंदी पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.मोटार वाहन कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करून नमूद चारचाकी वाहन जप्त करण्यात आले आहे. तसेच स्टंटबाजीसाठी मदत करणाऱ्या तीन काळ्या रंगाच्या गाड्यांच्या चालकांवरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..मडके हा लहानपणी आळंदीत प्रसादाच्या दुकानावर गडी म्हणून काम करायचा. नंतर सोशल मीडियावरील रील्समधून तो प्रसिद्ध झाला. नवीन गाडीच्या खरेदीचे सेलिब्रेशन करताना त्याने पाच-सहा घोडे, ट्रेलरचाही वापर केल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. याबाबत आळंदी पोलीस अधिक तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.