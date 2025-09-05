Pune Ganesh Festival 2025: मानाच्या गणपतींचं दर्शन घेण्यासाठी भाविकांची झुंबड; गुरुवारी पाहिली उच्चांकी गर्दी

पुणे : गणेशोत्सवाची सांगता होण्यासाठी एकच दिवस राहिल्याने गणरायाचे दर्शन घेण्यासाठी आणि देखावे पाहण्यासाठी गुरुवारी मध्य पुण्यात भाविकांचा महापूर लोटला होता. .यंदाच्या गणेशोत्सवातील उच्चांकी गर्दी या दिवशी पाहायला मिळाली. रात्री उशिरापर्यंत अनेक नागरिक सहकुटुंब या भागात असल्याने सगळेच रस्ते तुडुंब भरले होते. शनिवारी (ता. ६) विसर्जन मिरवणुकीने गणेशोत्सवाची सांगता होणार आहे..दुसऱ्या दिवशी मिरवणूक असल्याने आदल्या दिवशी सायंकाळीच अनेक मंडळांचे देखावे बंद होतात, तसेच गणपतीचे दर्शन घेणेही शक्य होत नाही. .त्यामुळे मानाच्या गणपतींसह प्रमुख गणेश मंडळांच्या गणपतीचे दर्शन घेण्यासाठी भाविकांना गुरुवारीच अखेरची संधी होती. त्यामुळे विशेषतः उपनगरांतील अनेक भाविक आपल्या कुटुंबीयांसह आणि मित्र-मैत्रिणींसह दर्शनासाठी आले होते..Devbardi Pilgrimage Festival 2025: आठशे वर्षांच्या गौरवशाली परंपरेची आजपासून सुरूवात; श्रीक्षेत्र देवबर्डीत पविते पर्वाला भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद! .पावसाने विश्रांती घेतल्याने साऱ्यांच्याच उत्साहाला उधाण आले होते. सकाळपासूनच गर्दीला सुरुवात झाली असली, तरी सायंकाळी मात्र गर्दीने उच्चांक गाठला. अनेकांनी तर रात्री अन् पहाटेदेखील जागून गणरायाचे दर्शन घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.