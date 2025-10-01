पुणे

Education News : केंद्रप्रमुख पदासाठी विभागीय परीक्षा; अर्ज प्रक्रिया सुरू

ZP Teachers Recruitment : जिल्हा परिषद शाळांतील प्राथमिक शिक्षकांसाठी 'केंद्रप्रमुख' पदासाठी २४१० जागांसाठी मर्यादित विभागीय परीक्षा आयोजित करण्यात आली असून, अर्ज करण्याची शेवटची रीख १० नोव्हेंबर आहे.
Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : राज्यातील जिल्हा परिषदेत कार्यरत प्राथमिक शिक्षकांना ‘समूह साधन केंद्र समन्वयक’ (केंद्रप्रमुख) पदावर नियुक्ती देण्यासाठी विभागीय मर्यादित स्पर्धा परीक्षेचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

