Pune Rain: पाणलोटात मुसळधार पाऊस! रेड अलर्टमुळे धरण ८० टक्क्यांहून अधिक भरण्याचा अंदाज; नदीकाठच्या नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा

-राजेंद्रकृष्ण कापसे खडकवासला : खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात मुसळधार पाऊस सुरू असून हवामान विभागाने रेड अलर्ट जारी केला आहे. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा वेगाने वाढत असून येत्या काही तासांत धरण ८० टक्के किंवा त्याहून अधिक क्षमतेने भरण्याची शक्यता आहे. परिणामी धरणाच्या सांडव्यावरून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्याची दाट शक्यता असल्याचा इशारा खडकवासला पाटबंधारे विभागाने दिला आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत असून बुधवारी सकाळी ७ वाजता खडकवासला धरण ७३ टक्के भरले होते. पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि धरणात वाढलेल्या पाण्याच्या आवकेमुळे येत्या काही तासांत धरण ८० टक्के किंवा त्याहून अधिक क्षमतेने भरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परिस्थितीनुसार धरणाच्या सांडव्यावरून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्याची दाट शक्यता असल्याचा इशारा खडकवासला पाटबंधारे विभागाने दिला आहे..या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी नदीपात्रात उतरू नये, नदीकाठावरील साहित्य व जनावरे तातडीने सुरक्षित ठिकाणी हलवावीत, तसेच सखल भागातील नागरिकांना सतर्क करून आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.खडकवासला पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता किरण देशमुख यांनी नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता केवळ अधिकृत सूचनांचे पालन करावे आणि पाटबंधारे विभागाला सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.