पुणे

MSRTC Bus Trouble: दे धक्का! ४५ किमी प्रवासात लालपरी ५-६ वेळा बंद पडली, प्रवाशांवरच ढकलण्याची वेळ

Passengers forced to push state transport bus after repeated breakdowns: राजगुरुनगर-शिरूर मार्गावर एसटीची दयनीय अवस्था; ४५ किमी प्रवासात बस वारंवार बंद, प्रवाशांनाच भर उन्हात धक्का देण्याची वेळ
45 km Journey Turns Harrowing as State Transport Bus Fails Repeatedly on Road

45 km Journey Turns Harrowing as State Transport Bus Fails Repeatedly on Road

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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कवठे येमाई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या राजगुरुनगर आगाराच्या भोंगळ कारभाराचा फटका सोमवारी (ता. ८) सकाळी प्रवाशांना बसला. राजगुरुनगरहून कवठे येमाई मार्गे शिरूरकडे येणारी एसटी बस (एमएच १४ बीटी ४७९७) शिंदेवाडी (ता. शिरूर) येथे अचानक बंद पडल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. विशेष म्हणजे ही बस राजगुरुनगरपासून शिंदेवाडीपर्यंत ४५ किलोमीटरच्या प्रवासात तब्बल पाच ते सहा वेळा बंद पडली.

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