MSRTC Bus Trouble: दे धक्का! ४५ किमी प्रवासात लालपरी ५-६ वेळा बंद पडली, प्रवाशांवरच ढकलण्याची वेळ

कवठे येमाई : महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या राजगुरुनगर आगाराच्या भोंगळ कारभाराचा फटका सोमवारी (ता. ८) सकाळी प्रवाशांना बसला. राजगुरुनगरहून कवठे येमाई मार्गे शिरूरकडे येणारी एसटी बस (एमएच १४ बीटी ४७९७) शिंदेवाडी (ता. शिरूर) येथे अचानक बंद पडल्याने प्रवाशांची मोठी गैरसोय झाली. विशेष म्हणजे ही बस राजगुरुनगरपासून शिंदेवाडीपर्यंत ४५ किलोमीटरच्या प्रवासात तब्बल पाच ते सहा वेळा बंद पडली..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...वारंवार बंद पडणारी बस सुरू करण्यासाठी चालकाला अनेकदा प्रयत्न करावे लागले. मात्र, शिंदेवाडी येथे बस पूर्णपणे बंद पडल्याने चालक-वाहकांनी प्रवाशांकडे मदतीची विनंती केली. त्यानंतर भर उन्हात प्रवाशांनीच बसला धक्का देत ती सुरू करण्याचा प्रयत्न केला. अष्टविनायक महामार्गावर काही काळ अक्षरशः प्रवाशांना एसटी ढकलण्याची वेळ आली. तरीही बस सुरू न झाल्याने प्रवाशांचा खोळंबा झाला..या प्रकारामुळे महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी तसेच कामानिमित्त प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. अखेर अनेक प्रवाशांना रस्त्याकडेला उभे राहून मिळेल त्या वाहनाने पुढील प्रवास करावा लागला. बसची दयनीय अवस्था आणि प्रशासनाची अनास्था पाहून प्रवाशांनी एसटी प्रशासनाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.देखभालीअभावी रस्त्यातच बंद पडतात बसेसएसटी महामंडळाच्या अनेक बसेस नियमित देखभाल व दुरुस्तीअभावी रस्त्यातच बंद पडत असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित या प्रश्नाकडे प्रशासनाकडून दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे. एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी एसटी बसच्या देखभालीबाबत तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी प्रवाशांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.