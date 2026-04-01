Pune Crime: पुण्यात महिला पत्रकाराचा विनयभंग अन् अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ; रील स्टार संतोष पंडितवर गुन्हा

पुणे : महिला पत्रकाराचा विनयभंग आणि तिला अर्वाच्य भाषेत शिवीगाळ केल्याप्रकरणी समाज माध्यमावरील पर्वती पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. टिळक रस्त्यावर सोमवारी (ता.३०) एका आंदोलनाचे वार्तांकन करताना हा प्रकार घडला..संतोष पंडित असे या रीलस्टार नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नाशिक येथील भोंदूबाबा कॅप्टन अशोक खरात प्रकरणाचा निषेध करण्यासाठी टिळक रस्त्यावरील महाविद्यालयाजवळ काही महिलांकडून आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनामुळे वाहतूक कोंडी होत असल्याचे त्याचे म्हणणे होते. .यावेळी आंदोलनाचे वार्तांकन करण्यासाठी गेलेल्या महिला पत्रकाराबाबत पंडितने अर्वाच्च भाषा वापरली. संबंधित महिला पत्रकाराच्या अंगावरील कपड्यांवरून खालच्या स्तरावर जाऊन अश्लील टिप्पणी केली आणि तिच्या इच्छेविरुद्ध स्वतःच्या मोबाईलमध्ये तिचे चित्रीकरण केले, असे फिर्यादीत नमूद आहे..या प्रकारानंतर महिला पत्रकाराने तक्रार दाखल केली. या तक्रारीवरून पर्वती पोलिसांनी पंडित विरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पर्वती पोलिस पुढील तपास करत आहेत.