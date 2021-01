रजिस्टार नसल्याने दस्त नोंदणीचे कामकाज ठप्प; शासनाचा महसूल बुडतोय

पुणे : हडपसर येथील दुय्यम निंबधक कार्यालय हवेली क्र. 3 मध्ये सबरजिस्ट्रार गेल्या आठ दिवसांपासून गैरहजर आहे. त्यामुळे दस्त नोंदणीचे काम ठप्प झाले आहे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय होत आहे. तसेच शासनाचा महसुल देखील बुडत आहे. मेगासेंटर येथील वकिलांनी ही बाब वरिष्ठ कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. मात्र केवळ त्यांना अश्वासने दिली जात आहेत. नागरिक संजय कांबळे म्हणाले, ''मी नवीन सदनिका घेतली आहे. त्याची नोंदणी करण्यासाठी मी गेल्या चार दिवसांपासून हवेली क्र. 3 दुय्यम निबंधक कार्यालयात हेलपाटे मारत आहे. मात्र नोंदणी रजिस्टार गैरहजर असल्याने उदया या असे कार्यालयातील कर्मचा-यांकडून सांगण्यात येत आहे.'' याबाबत अॅड. दिलीप जगताप म्हणाले, ''दस्तनोंदणी करण्यासाठी मांजरी, मुंढवा, शेवाळेवाडी, फुरसुंगी, वडकीगांव, उरुळी देवाचीसह बारा वाड्यासह हडपसर उपनगरतून नागरीक व वकील दस्तनोंदणी दुय्यम निंबधक कार्यालयात येतात. दररोज या सबरजिस्टर कार्याल्यात सुमारे शंभर दस्त नोंदणी केली जाते. माञ सहाय्यक निबंधक रजिस्टार गैरहजर असल्याने दस्तनोंदणीचे काम गेल्या सात दिवसांपासून बंद आहे. त्यामुळे शासनाचा महसुल बुडत आहे. तसेच नागरिकांना देखील कार्यालयात हेलपाटे मारावे लागत आहे. तातडीने याठिकाणी सबरजिस्टार नियुक्त करावा. या बाबत आम्ही वकिलांनी वरिष्ठ कार्यालयाकडे तक्रार केली आहे. मात्र कोणतीही कार्यावाही होत नाही. याबाबत जिल्हा निबंधक अनिल पाखरे म्हणाले, हवेली क्र. 3 ची जबाबदारी दिलेली व्यक्ती वैदयकीय रजेवर गेली आहे. तसेच सध्या जिल्हयात अधिकारीच शिल्लक नाहीत. वरिष्ठ कार्यालयाशी संपर्क साधून अन्य जिल्हयातून अधिकारी मिॆळण्याबाबत मागणी केली आहे. येत्या दोन तिन दिवसात हे अधिकारी उपल्बध होतील.



Web Title: registration and stamp duty work is closed in Hadapsar