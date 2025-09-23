पुणे

Sharad Pawar : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्याला पुन्हा उभा करा; बळीराजा वाचला नाही, तर राज्यावर मोठे संकट येईल

राज्यातील अतिवृष्टीमध्ये शेतातील पिके, गुरे-ढोरे व जमीनही वाहून गेली आहे. पीक, गुरा-ढोरांबरोबरच वाहून गेलेल्या जमिनीसाठीही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी.
Sharad Pawar
Sharad Pawar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - 'राज्यातील अतिवृष्टीमध्ये शेतातील पिके, गुरे-ढोरे व जमीनही वाहून गेली आहे. पीक, गुरा-ढोरांबरोबरच वाहून गेलेल्या जमिनीसाठीही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. वास्तव पंचनामे करून तातडीची व कायमस्वरूपी मदत शेतकऱ्यांना द्या. शेतकरी पुन्हा उभा कसा राहिल, याकडे लक्ष द्या.

Loading content, please wait...
Sharad Pawar
pune
maharashtra
rain
water
Farmer
Agriculture Loss
Compensation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com