Sharad Pawar : अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्याला पुन्हा उभा करा; बळीराजा वाचला नाही, तर राज्यावर मोठे संकट येईल

पुणे - 'राज्यातील अतिवृष्टीमध्ये शेतातील पिके, गुरे-ढोरे व जमीनही वाहून गेली आहे. पीक, गुरा-ढोरांबरोबरच वाहून गेलेल्या जमिनीसाठीही शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. वास्तव पंचनामे करून तातडीची व कायमस्वरूपी मदत शेतकऱ्यांना द्या. शेतकरी पुन्हा उभा कसा राहिल, याकडे लक्ष द्या..बळीराजाच वाचला नाही, तर राज्यावर मोठे संकट येईल' अशी भिती व्यक्त करत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी राज्य सरकारला अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना तत्काळ मदतीचा हात देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.पवार हे मंगळवारी पुणे दौऱ्यावर होते. माध्यमांनी पवार यांच्याशी संवाद साधल्यानंतर पवार यांनी पावसामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीची माहिती देत उपाययोजना सुचविल्या. पवार म्हणाले, "राज्यात अशी अतिवृष्टी कधी पाहिली नाही..सोलापूर, लातुर, धाराशीव, जालना, नांदेड, परभणी व दक्षिण नगर या ठिकाणी नेहमी कमी पाऊस होतो, तिथे आता अतिवृष्टी झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. नैसर्गिक आपत्तीवेळी साहाय्य करण्याची केंद्र सरकारची योजना आहे. त्या योजनेतून राज्यामार्फत केंद्राने मदत पोचविली पाहीजे.अतिवृष्टीमुळे उभी पिके गेली, गुरे-ढोरे व जमीनही वाहून गेली आहे. पीक गेले तर एक वर्षाचे नुकसान होईल, पण जमीन वाहून गेली तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचा मार्ग थांबतो. गुरे-ढोरे वाहून गेल्यामुळे शेतीपुढे समस्या निर्माण झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने गतीने काम करण्याची गरज आहे.'.मराठा व ओबीसीमधील वाढत्या संघर्षाबाबत पवार म्हणाले, 'मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी परिस्थिती जाणीवपूर्वक निर्माण केली जात आहे. त्यामुळे निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांची सरकारने सोडवणूक केली पाहीजे. त्याविषयी राज्य सरकार काही प्रमाणात हालचाल करत असली तरीही प्रत्यक्षात ते कृतीत उतरल्यानंतरच अधिक सांगता येईल.सरकारनेही दोन समाजामध्ये निर्माण झालेली कटुता कमी करून सामंजस्य निर्माण केले पाहीजे. मुख्यमंत्र्यांनी दोन्ही समाजांना एकत्र बसवून मार्ग काढला पाहीजे. त्यासाठी आमचीही साथ मिळेल. महाराष्ट्र एकत्र ठेवला पाहीजे, ऐक्याची वीण तुटता कामा नये.'.गोरक्षकांवर कडक कारवाई करागोरक्षकांच्या नावाने शेतकऱ्यांना यातना दिल्या जात आहे. गोरक्षक म्हैस, गाई, बैल घेऊन ते अन्य कामासाठी वापरत आहेत. शेतकरी त्यांचे पशुधन वाचवायचे कसे, या चिंतेत आहेत. असे असताना मदत करण्याऐवजी त्यांचे पशुधन अन्य कारणांसाठी ताब्यात घेऊन स्वतःला गोरक्षक म्हणून घ्यायचे, हा प्रकार सुरू आहेत, सरकारने या गोरक्षकांविरुद्ध कडक कारवाई केली पाहीजे, अशा शब्दात पवार यांनी गोरक्षकांचा समाचार घेतला..गांधींच्या टीकेवर निवडणूक आयोग नव्हे, भाजपच उत्तर देतेराहूल गांधी व अन्य लोकांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचा रोख निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर आहे. विरोधी पक्ष ही देखील एक संस्था असून गांधी हे विरोधी पक्ष नेते आहेत. त्याची नोंद निवडणूक आयोगाने घेतली पाहीजे. याउलट गांधींनी निवडणूक आयोगावर टिकाटिपण्णी केल्यानंतर त्यास आयोग नव्हे, तर भाजपचे नेते तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच उत्तर देत आहेत, त्यामुळे आयोगाविरुद्ध गैरविश्वास वाढत असल्याचा आरोपही पवार यांनी केला..पवार म्हणाले,- हवामान खात्याने शेतकऱ्यांना सावध केले- हवामान खात्याच्या अंदाजाची सरकारनेही नोंद घ्यावी- विविध जाती एकमेकांविरुद्ध मोर्चा काढताना, सरकार मात्र बघ्यांच्या भूमिकेत- पाकिस्तान व बीसीसीआययनेही त्या गोष्टी खेळात आणू नयेत- निवडणूक आयोगाकडूनच मतदार यादीतील नावे गाळण्याच्या उद्योग.