पुणे

Lonavala Rain : लोणावळ्यात संततधार! कडेकपाऱ्यांवरून कोसळणारे धबधबे पर्यटकांना खुणावत आहेत

गेल्या काही दिवसांपासून लोणावळ्यात पावसाची संततधार सुरू असून संपूर्ण परिसर निसर्गसौंदर्याने खुलून गेला आहे.
Lonavala waterfalls

Lonavala waterfalls

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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लोणावळा - गेल्या काही दिवसांपासून लोणावळ्यात पावसाची संततधार सुरू असून संपूर्ण परिसर निसर्गसौंदर्याने खुलून गेला आहे. डोंगर-दऱ्यांवर दाट धुक्याची चादर पसरली असून हिरवागार निसर्ग, खळाळून वाहणारे ओढे-नाले आणि कडेकपाऱ्यांवरून कोसळणारे धबधबे पर्यटकांना मोहिनी घालत आहेत.

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