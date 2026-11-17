- प्रज्वल रामटेकेपुणे - राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनीच्या (एनडीए) ऐतिहासिक खेत्रपाल परेड मैदानावर गेल्या सहा वर्षांपासून लष्करी परंपरा, शिस्त आणि दिमाखाचे प्रतीक ठरलेला ‘रिलायंट रॉबिन’ हा अश्व आता निवृत्त होणार आहे. एनडीएच्या अज्युटंटचा अश्व (चार्जर) म्हणून त्याने आतापर्यंत १२ दीक्षांत संचलनांमध्ये (पासिंग आऊट परेड) सहभाग घेतला आहे. येत्या २९ नोव्हेंबरला संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या दीक्षांत संचलनात तो अखेरची सलामी देणार असून, त्यानंतर त्याच्या प्रदीर्घ सेवेची सांगता होईल..एनडीएमध्ये केवळ लष्करी अधिकारी घडविण्याचे प्रशिक्षण दिले जात नाही, तर सैन्यदलांच्या परंपरा आणि शिस्तीचा वारसाही जपला जातो. याच परंपरेचा महत्त्वाचा भाग म्हणजे अज्युटंटचा अश्व. दीक्षांत संचलनावेळी प्रबोधिनीचा अज्युटंट अश्वावर स्वार होऊन संचलन मैदानावर प्रवेश करतो. रुबाबदार उपस्थिती आणि शिस्तबद्ध हालचालींमुळे हा अश्व संचलनाचे विशेष आकर्षण ठरतो. त्यामुळे अज्युटंटचा अश्व हा केवळ संचलनातील एक भाग नसून, लष्करी परंपरा, कडक शिस्त आणि गौरवशाली वारशाचे प्रतीक मानला जातो. गेल्या सहा वर्षांपासून ‘रिलायंट रॉबिन’ने ही परंपरा तितक्याच दिमाखात जपली आहे..बारा संचलनांचा साक्षीदारजून २०२० मध्ये अज्युटंटचा अश्व म्हणून सेवेत दाखल झालेल्या रिलायंट रॉबिनने आतापर्यंत १२ दीक्षांत संचलनांमध्ये सहभाग घेतला आहे. या काळात एनडीएमधील अनेक तुकड्यांनी आपले खडतर प्रशिक्षण पूर्ण करून लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात अधिकारी म्हणून प्रवेश केला. या प्रत्येक तुकडीच्या प्रशिक्षण प्रवासातील महत्त्वाच्या टप्प्याचा रिलायंट रॉबिन साक्षीदार ठरला आहे.हजारो छात्र, वरिष्ठ लष्करी अधिकारी, मान्यवर आणि पाहुण्यांच्या उपस्थितीत होणाऱ्या या संचलनांमध्ये त्याने अज्युटंटला समर्थ साथ दिली. एनडीएच्या अलीकडील भेटीदरम्यान एकात्मिक संरक्षण दलांचे प्रमुख (सीआयएससी) एअर मार्शल तेजिंदर सिंह यांनीही रिलायंट रॉबिनच्या सेवेचे आणि योगदानाचे कौतुक केले. प्रबोधिनीच्या प्रतिष्ठित लष्करी सोहळ्यांमध्ये या अश्वाने बजावलेली भूमिका विशेष उल्लेखनीय असल्याचे त्यांनी नमूद केले..अज्युटंटच्या अश्वाची निवडही विशेषएनडीए, भारतीय सैन्य अकादमी (आयएमए) आणि अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) यांसारख्या लष्करी प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अज्युटंट या पदाला विशेष महत्त्व आहे. संपूर्ण अकादमीतील शिस्त आणि संचलनाच्या व्यवस्थेची जबाबदारी अज्युटंटवर असते. दीक्षांत संचलनात अज्युटंट अश्वावर स्वार होऊन संचलनाचे नेतृत्व करतो. त्यामुळे या पदावर नियुक्त होणाऱ्या अधिकाऱ्याला उत्तम घोडेस्वारीचे कौशल्य असणे आवश्यक असते.निवडीच्या प्रक्रियेत अधिकाऱ्याच्या अन्य पात्रतांसोबतच त्याच्या घोडेस्वारीच्या कौशल्याचीही पडताळणी केली जाते. अज्युटंटसाठी निवडला जाणारा अश्वही विशेष प्रशिक्षणातून तयार केला जातो. लष्करी बँडचे आवाज, हजारो प्रेक्षकांच्या टाळ्या, विमानांचे उड्डाण आणि संचलनादरम्यान होणारी विविध हालचाल अशा वातावरणातही घोड्याने शांत आणि शिस्तबद्ध राहणे अपेक्षित असते. त्यासाठी अनेक महिने विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. त्यामुळे अज्युटंटचा अश्व हा केवळ सोहळ्याचा भाग नसून, त्याच्या तयारीमागेही मोठे प्रशिक्षण आणि मेहनत असते..एनडीएतील अश्वदलाचे महत्त्व- एनडीएमध्ये छात्रांचे प्रशिक्षण, सोहळे आणि अश्वारोहण खेळांसाठी १६० पेक्षा जास्त अश्वांचा स्वतंत्र आणि विशेष तबेला आहे.- ‘इक्विटेशन ट्रेनिंग टीम’द्वारे (ईटीटी) दुसऱ्या आणि चौथ्या सत्रातील छात्रांना घोडेस्वारीचे (वॉक, कॅंटर आणि गॅलप) मूलभूत प्रशिक्षण सक्तीने दिले जाते. याशिवाय पोलो, शो जंपिंग, इव्हेंटिंग आणि टेंट पेगिंग अशा अश्वक्रीडा प्रकारांचाही सराव केला जातो.- शरीरातील स्नायूंची क्षमता, शारीरिक संतुलन, मानसिक एकाग्रता, धैर्य आणि प्रसंगानुरूप निर्णय घेण्याची क्षमता विकसित करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.- प्रबोधिनीच्या प्रमुख सोहळ्यांसाठी १९५३ मधील दोन घोड्यांची ऐतिहासिक बग्गी आजही वापरली जाते..परंपरेचे शिलेदार...परेड ग्राउंडवर अत्यंत डौलाने आणि शिस्तीने चालत एनडीएची शान वाढवणाऱ्या यापूर्वीच्या अश्वांचा कार्यकाळ खालीलप्रमाणे -लाईमलाईट : जानेवारी १९५५ ते ऑगस्ट १९७६पृथ्वीराज : एप्रिल १९६८ ते ऑक्टोबर १९९६रोमिओ : सप्टेंबर १९७८ ते ऑगस्ट २००१वॉरियर : ऑगस्ट २००१ ते जून २०१९नक्ष : जुलै २००५ ते फेब्रुवारी २०१२ग्लोबट्रोटर : मार्च २०१२ ते जानेवारी २०२०रिलायंट रॉबिन : जून २०२० पासून ते नोव्हेंबर २०२६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.