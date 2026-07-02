Land Acquisition: २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा! भरपाईवाढीच्या दाव्यांवर सहा महिन्यांत निर्णयाचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

पुणे: जिल्ह्यातील विविध धरणे, सिंचन प्रकल्प आणि सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या जमिनींच्या भरपाईवाढीच्या दाव्यांवर तब्बल दोन दशकांपासून निर्णय न झाल्याने प्रतीक्षेत असलेल्या ५०० हून अधिक प्रकल्पग्रस्त आणि भूसंपादित शेतकऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे..Woman Success Story: ३३ गुंठ्यात फुलली यशाची बाग! दरमहा २०-२५ हजारांचा निव्वळ नफा; वडगाव आनंदच्या महिला शेतकऱ्यांची शेती ठरली इतरांसाठी प्रेरणादायी...न्यायालयाने भूसंपादन अधिकाऱ्यांना भरपाईवाढीच्या सर्व प्रलंबित दाव्यांवर सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्जदार शेतकरी वाढीव भरपाईस पात्र ठरल्यास ती रक्कम निर्णयानंतर पुढील तीन महिन्यांच्या आत वितरित करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत..न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम व्ही. शिरसाट यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण आदेश दिला. या प्रकरणात राज्यातील विविध गावांतील आणि विविध प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या १३ दाव्यांवर सुनावणी झाली होती. भूसंपादन कायद्यानुसार वाढीव भरपाई मिळावी यासाठी शेतकऱ्यांनी ॲड. पल्लवी पोतनीस यांच्यामार्फत भूसंपादन अधिकाऱ्यांकडे दावे दाखल केले होते. मात्र अनेक दावे २००५ पासून प्रलंबित होते, तर काही दावे एप्रिल २०२५ पर्यंत दाखल झालेल्या असतानाही त्यावर निर्णय झालेला नव्हता..न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, भरपाईवाढीचे दावे अनेक वर्षे प्रलंबित राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या वाढीव भरपाईपासून वंचित राहावे लागत आहे. अशा प्रकारची दीर्घकाळाची प्रलंबितता केवळ याचिकाकर्त्यांसाठी अन्यायकारक नसून त्यामुळे शासनाच्या आर्थिक दायित्वातही कालांतराने वाढ होत असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.अशा प्रकारचे दावे दशकानुदशके प्रलंबित राहणे स्वीकार्य नाही. अशा सर्व दाव्यांचा वाजवी कालावधीत निपटारा होणे आवश्यक आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले..शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागू नयेखंडपीठाने संबंधित भूसंपादन अधिकाऱ्यांना या १३ याचिकांतील दाव्यांचा तातडीने विचार करून त्यांचा निपटारा करण्याचे निर्देश दिले. तसेच सर्व दाव्यांच्या निकालाच्या तारखेपासून जास्तीत जास्त सहा महिन्यांच्या आत निर्णय घेणे बंधनकारक असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. वाढीव भरपाई मंजूर झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागू नये, यासाठी न्यायालयाने ही मुदत निश्चित केली आहे..Social Harmony: धर्मापलीकडची माणुसकी! मुस्लिम युवकाच्या वडाची वटसावित्रीला पूजा, गंगापूरमधील वटसावित्री उत्सव ठरला प्रेरणादायी...राज्यातील विविध धरण आणि विकास प्रकल्पांमुळे जमीन गमावलेल्या शेतकऱ्यांसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात असून, दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या भरपाईवाढीच्या दाव्यांना गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, या प्रकरणातील १३ याचिकांची संख्या आणि संबंधित गावांचा विचार करता ५०० हून अधिक धरणग्रस्त आणि भूसंपादित शेतकरी या निर्णयाचा लाभ घेऊ शकणार आहे. या निर्णयामुळे भूसंपादन प्रक्रियेत प्रलंबित राहिलेल्या भरपाईवाढीच्या दाव्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.ॲड. पल्लवी पोतनीस, भूसंपादन भरपाईसाठी दावा केलेल्या शेतकऱ्यांचे वकील .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.