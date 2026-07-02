पुणे

Land Acquisition: २० वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर शेतकऱ्यांना दिलासा! भरपाईवाढीच्या दाव्यांवर सहा महिन्यांत निर्णयाचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

Relief for project affected farmers after 20 years of waiting: उच्च न्यायालयाचा शेतकऱ्यांना दिलासा; सहा महिन्यांत भरपाईवाढीचे सर्व प्रलंबित दावे निकाली काढण्याचे आदेश, मंजूर रक्कम तीन महिन्यांत देण्याचे निर्देश
20-Year Wait Ends: High Court Orders Swift Disposal of Land Acquisition Compensation Cases

20-Year Wait Ends: High Court Orders Swift Disposal of Land Acquisition Compensation Cases

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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पुणे: जिल्ह्यातील विविध धरणे, सिंचन प्रकल्प आणि सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी संपादित झालेल्या जमिनींच्या भरपाईवाढीच्या दाव्यांवर तब्बल दोन दशकांपासून निर्णय न झाल्याने प्रतीक्षेत असलेल्या ५०० हून अधिक प्रकल्पग्रस्त आणि भूसंपादित शेतकऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे.

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