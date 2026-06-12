पुणे

Purandar Airport: शेतकऱ्यांना दिलासा! पुरंदर विमानतळाच्या भूसंपादन व मोबदला स्वीकारण्याची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढली, भूसंपादनाला मिळणार गती

Purandar airport project land acquisition news Maharashtra: शेतकरी व ग्रामपंचायतींच्या मागणीला प्रतिसाद; भूसंपादन व मोबदला स्वीकारण्याची मुदत ३० जूनपर्यंत वाढवून प्रशासनाचा दिलासा, उर्वरित प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याची तयारी
Purandar International Airport Land Acquisition to Accelerate After June 30 Deadline Extension

Purandar International Airport Land Acquisition to Accelerate After June 30 Deadline Extension

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : पुरंदरमधील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी भूसंपादन आणि मोबदला स्वीकारण्याची मुदत शेतकरी व सरपंचांच्या मागणीनुसार ३० जूनपर्यंत वाढविली आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.

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