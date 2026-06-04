Land Survey Maharashtra: नागरिकांना दिलासा! मोजणीसाठी महिनोनमहिने प्रतीक्षा संपणार; २८ दिवसांत अर्ज निकाली काढण्याचा निर्णय..

पुणे : आधुनिकीकरणाबरोबरच नागरिकांना तत्पर सेवा देण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने आता राज्यातील १०० तालुक्यांमध्ये २८ दिवसांत मोजणी अर्ज निकाली काढण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. त्यामुळे अर्ज केल्यानंतर योग्य कागदपत्रे आणि वाद नसेल तर सव्वा महिन्यात जमिनींची मोजणी करून मिळणार आहे..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.भूमी अभिलेख विभागाने पाच विभागांत या मोहिमेला सुरुवात केली आहे. सध्या राज्यात मोजणी अर्ज केल्यानंतर मोजणीची तारीख मिळण्यास किमान तीन ते सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. अपुऱ्या मनुष्यबळासह अन्य कारणांमुळे प्रलंबित राहणाऱ्या मोजणी अर्जांची संख्याही मोठी आहे. .या पार्श्वभूमीवर प्रलंबित मोजणीचे अर्ज निकाली काढण्याबरोबरच नवीन कमीत कमी कालावधीत नागरिकांना जमिनीची मोजणी करून देण्यासाठी मध्यंतरी भूमी अभिलेख विभागाने खासगी एजन्सीची नेमणूक करून भूमापकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार राज्यात आतापर्यंत २०० हून अधिक, तर येत्या काही दिवसांत नव्याने काही भूमापकांची नेमणूक करण्यात येणार आहे. .जेणेकरून मोजणी अर्ज दाखल झाल्यानंतर ते तत्काळ मार्गी लागण्यास मदत होईल. दस्तनोंदणीच्या वेळी मोजणी नकाशे जोडणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय यापुढील काळात राज्य शासनाकडून घेण्यात येणार आहे. त्याची पूर्वतयारी म्हणूनही या मोहिमेकडे पाहिले जात आहे..दुसऱ्या टप्प्यात पुण्याचा समावेशपहिल्या टप्प्यात निवडलेल्या तालुक्यांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील एकाही तालुक्याचा समावेश नाही. मात्र पुढील टप्प्यात या जिल्ह्यातील तालुक्यांचाही समावेश करण्यात येईल, असे भूमी अभिलेख विभागाकडून सांगण्यात आले आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.पहिल्या टप्प्यात राज्यातील १०० तालुक्यांत २८ दिवसांत मोजणी अर्ज निकाली काढण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. जुलैअखेरपर्यंत आणखी १५० तालुक्यांत ही सुविधा देण्यात येणार आहे.- शैलेश नवाल, जमाबंदी आयुक्त .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.