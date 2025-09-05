Pune News : पुणेकरांची चिंता मिटली! चारही धरणे पूर्ण भरली

खडकवासला - खडकवासला धरण साखळीतील चारही धरणे पूर्ण क्षमतेने म्हणजे शंभर टक्के भरल्यामुळे मुठा नदीपात्रात पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे. परिणामी यंदा धरणसाठ्याच्या मुबलकतेमुळे विसर्जनासाठी नैसर्गिक प्रवाहाचा लाभ मिळणार आहे. .शुक्रवारी (5 सप्टेंबर, सायं. 5 वा.) मिळालेल्या आकडेवारीनुसार खडकवासला, पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर धरणांत मिळून तब्बल 29.13 टीएमसी इतका साठा झाला आहे. हा 99.94 टक्के पाणीसाठा आहे. मागील वर्षी याच काळात 29.07 टीएमसी म्हणजेच 99.74 टक्के साठा उपलब्ध होता..दरम्यान, धरणातून मुठा नदीपात्रात नियंत्रित प्रमाणात विसर्ग सुरू करण्यात आल्याने पुणेकरांना यंदाच्या गणेशोत्सवात पारंपरिक पद्धतीने नदीत विसर्जन करण्याची सुविधा मिळणार आहे.पानशेत, वरसगाव आणि टेमघर धरणांतून मिळून १७०९ क्युसेकचा विसर्ग सोडला आहे. तो खडकवासला धरणात जमा होत आहे. खडकवासला धरणातून नदीत व कालव्यातून मिळून २८९० क्युसेक पाणी सोडले जात आहे..धरणाचे नाव- एक जून पासून पडलेला पाऊस (मिलीमीटर मध्ये) / उपयुक्त पाणीसाठा (टीएमसी मध्ये)/ टक्केवारी/ सध्याचा विसर्ग (क्युसेक मध्ये)खडकवासला धरण– 632 मि.मी. पाऊस / 1.96 टीएमसी / 99.16% / कालवा ७५०क्युसेक / मुठा नदीत २१४० क्युसेकपानशेत– 1991 मिमी. पाऊस / 10.65 टीएमसी / 100% / वीज निर्मितीसाठी ६०० क्युसेकवरसगाव– 1988 मिमी. पाऊस / 12.82 टीएमसी / 100% /वीज निर्मितीसाठी ६०० क्युसेकटेमघर– 3060 मिमी. पाऊस / 3.71 टीएमसी / 100% / वीज निर्मितीसाठी ३०० क्युसेक/ सांडव्यातून २०९ क्युसेक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.