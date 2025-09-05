पुणे

Pune News : पुणेकरांची चिंता मिटली! चारही धरणे पूर्ण भरली

खडकवासला धरण साखळीतील चारही धरणे पूर्ण क्षमतेने म्हणजे शंभर टक्के भरल्यामुळे मुठा नदीपात्रात पाणी सोडण्याची आली वेळ.
Khadakwasla Dam water release

Khadakwasla Dam water release

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

खडकवासला - खडकवासला धरण साखळीतील चारही धरणे पूर्ण क्षमतेने म्हणजे शंभर टक्के भरल्यामुळे मुठा नदीपात्रात पाणी सोडण्याची वेळ आली आहे. परिणामी यंदा धरणसाठ्याच्या मुबलकतेमुळे विसर्जनासाठी नैसर्गिक प्रवाहाचा लाभ मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
rain
water
Khadakwasala Dam
Dam Overflow

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com