पुणे : वहिवाटीची मोजणी बंद केल्यानंतर बांधकाम व्यावसायिकांबरोबरच सर्वसामान्यांना मोजणी करून घेण्यासाठी येणाऱ्या अडचण दूर करण्याकरिता भूमी अभिलेख विभागाने पुढाकार घेतला आहे. त्यासाठी बांधकाम व्यावसायिकांना मोजणीसाठी अर्ज करण्यापूर्वी पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि 'पीएमआरडीए'ने तात्पुरते रेखांकन कसे उपलब्ध करावे, यासाठीची कार्यपद्धती निश्चित केली आहे. त्यासाठी डिजिटल स्वरूपात जिओ रेफरन्सिंग असलेले हद्दीचे सर्व नकाशे संकेतस्थळावर उपलब्ध केले आहेत. त्यामुळे अर्जदारांना तात्पुरते रेखांकन करून देणे महापालिकेला सोयीचे होणार आहे..गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ सुरू असलेली वहिवाटीने मोजणी करण्याची पद्धत भूमी अभिलेख विभागाने बंद केली आहे. त्याऐवजी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून तात्पुरते रेखांकन करून घ्यावे. त्यानंतर हद्द कायमची मोजणीसाठी अर्ज दाखल करून घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तात्पुरते रेखांकन करण्यास महापालिकांना विरोध केला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांबरोबरच बांधकाम व्यावसायिकांपुढील अडचणीत वाढ झाली होती. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी भूमी अभिलेख विभाग, दोन्ही महापालिका, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्या एकत्रित दोन ते तीन बैठक झाल्या. त्यातील चर्चेतून भूमी अभिलेख विभागाने तात्पुरते रेखांकन कशा प्रकारे द्यावे, याबाबतची कार्यपद्धती (एसओपी) निश्चित करून महापालिका आणि 'पीएमआरडीए'ला उपलब्ध केली आहे..त्या कार्यपद्धतीमध्ये नागरिकांनी कशा पद्धतीने तात्पुरते रेखांकन मिळविण्यासाठी अर्ज करावा, त्यांचा नमुना, त्याचबरोबरच भूमी अभिलेख विभागाकडे दोन्ही महापालिका आणि 'पीएमआरडीए' हद्दीतील नकाशे महाभूमी संकेतस्थळावर डिजिटल जिओ रेफरन्सिंग स्वरूपात मोफत उपलब्ध करून दिले आहेत. त्यांचा वापर करून कशा पद्धतीने महापालिकांनी तात्पुरते रेखांकन नागरिकांना उपलब्ध करून द्यावेत, याची सर्व माहिती उपलब्ध केली आहे. त्यामुळे नागरिकांची अडकून पडलेली कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे..पुणे : शेवाळेवाडी फाट्यावरील चेंबर दुरुस्तीला मुहूर्त कधी?.नोंद रेकॉर्ड, नकाशावर घेणारभूमी अभिलेख विभागाने कार्यपद्धती निश्चित केल्यामुळे येथून पुढे जमिनींची मोजणी झाल्यानंतर आणि त्यावरील बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर त्यांची एक प्रत विभागाला उपलब्ध होईल. त्याऊन भविष्यात हद्दीवरून निर्माण होणारे वाद आणि न्यायालयीन दावेदेखील कमी होण्यास मदत होणार आहे..गैरप्रकारांना आळा बसणार

दाखल अर्जानुसार महापालिकांनी तात्पुरते रेखांकन दिले. त्यानंतर त्या जमिनींच्या मोजणीसाठी भूमी अभिलेख विभागाकडे अर्ज आला. तात्पुरते रेखांकन आणि भूमी अभिलेख विभागाकडे असलेले रेकॉर्ड यांची पडताळणी होणार आहे. रेखांकनमध्ये चुका असल्यास महापालिकांना कळविल्या जाणार आहेत. त्यामुळे झालेल्या चुका दुरुस्त होण्याबरोबरच सर्व्हेअरला हाताशी धरून सोयीनुसार हद्द दाखविण्याच्या प्रकारांना आळा बसेल.

.तात्पुरते रेखांकन कसे करून द्यावे, त्यासाठी महापालिका आणि 'पीएमआरडीए' यांनी काय करावे, याबाबतची कार्यपद्धती विभागाने निश्चित केली आहे. या कार्यपद्धतीचा अवलंब करून त्यांना तात्पुरते रेखांकन करून देणे सोयीचे होणार आहे. - डॉ. सुहास दिवसे, जमाबंदी आयुक्त, पुणे.