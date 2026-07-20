Pune News: पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! हडपसर-यवत उन्नत मार्गाच्या कामाने घेतला वेग; अडथळे दूर करून पिलर उभारणीची तयारी

पुणे: महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या (एमएसआयडीसी) वतीने बहुचर्चित ‘हडपसर-यवत उन्नत मार्गा’च्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली आहे. प्रत्यक्षात उन्नत मार्गाचे जरी काम सुरू झाले नसले तरीही त्यापूर्वी आवश्यक असणाऱ्या कामांनी मात्र वेग घेतला आहे. हडपसर -यवतदरम्यान दहाहून अधिक ठिकाणी माती परीक्षण केले जात आहे, तर लवकरच ‘युटिलिटी शिफ्टिंग’(सेवा वाहिन्यांचे स्थलांतर)चे काम हाती घेतले जाणार आहे. जानेवारी २७ पासून पिलरच्या कामाला सुरुवात होणार आहे..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.हडपसर -यवत हा ३१.६५ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मार्ग आहे. यासाठी ५ हजार २६५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शनिवारी तीन उन्नत मार्गाचे भूमिपूजन केले. या वेळी प्रशासनाने या कामांच्या पूर्ततेसाठी चार वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे स्पष्ट केले असले तरीही तीन ते साडेतीन वर्षांत हे काम पूर्ण करा, अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘एमएसआयडीसी’ दिल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर ‘एमएसआयडीसी’ कामे वेगाने करण्यास प्राधान्य दिल्याचे समजते..पुणे-सोलापूर महामार्गावरील हडपसर ते यवत यादरम्यान वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी हा उन्नत मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. माती परीक्षणाचे काम वेगाने सुरू आहे. लवकरच सर्व सेवा वाहिन्यांच्या (युटिलिटी शिफ्टिंग) स्थलांतराच्या कामाला सुरुवात होईल. प्रत्यक्ष खांब उभारणीच्या कामात कोणताही अडथळा येऊ नये यासाठी अधिक काळजी घेत आहोत.- ब्रिजेश दीक्षित, व्यवस्थापकीय संचालक, एमएसआयडीसी, मुंबई.Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.कामापूर्वी अडथळे दूर करण्यावर भरहडपसर-यवत उन्नत मार्गावर पिलर (खांब) उभारणीचे प्रत्यक्ष काम सुरू होणार आहे. तत्पूर्वी मार्गात येणारे सर्व अडथळे दूर करण्यासाठी आता ‘युटिलिटी शिफ्टिंग(सेवा वाहिन्यांचे स्थलांतर)च्या कामाला महिनाभरात सुरुवात होणार आहे. महामार्गालगतच्या जलवाहिनी, उच्च दाबाच्या वीज वितरण तारा, सांडपाण्याच्या वाहिन्या, इंटरनेट, टेलिफोनच्या केबल सुरक्षितपणे दुसऱ्या जागी हलविल्या जातील. हे स्थलांतर वेळेत पूर्ण झाल्यास खोदकाम करताना नागरिकांच्या पाणी किंवा वीजपुरवठ्यात खंड पडणार नाही आणि प्रकल्पाचे बांधकाम विनाअडथळा वेगाने पूर्ण होईल, यावर ‘एमएसआयडीसी’चा भर राहणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.