पुणे

Pune News: पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! हडपसर-यवत उन्नत मार्गाच्या कामाने घेतला वेग; अडथळे दूर करून पिलर उभारणीची तयारी

MSIDC Hadapsar Yavat flyover soil testing work: हडपसर-यवत उन्नत मार्गासाठी माती परीक्षण, सेवा वाहिन्यांचे स्थलांतर वेगात; २७ जानेवारीपासून पिलर उभारणीला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार
₹5,265-Crore Hadapsar–Yavat Elevated Corridor Moves Ahead with Soil Testing

₹5,265-Crore Hadapsar–Yavat Elevated Corridor Moves Ahead with Soil Testing

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाच्या (एमएसआयडीसी) वतीने बहुचर्चित ‘हडपसर-यवत उन्नत मार्गा’च्या कामाला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली आहे. प्रत्यक्षात उन्नत मार्गाचे जरी काम सुरू झाले नसले तरीही त्यापूर्वी आवश्यक असणाऱ्या कामांनी मात्र वेग घेतला आहे. हडपसर -यवतदरम्यान दहाहून अधिक ठिकाणी माती परीक्षण केले जात आहे, तर लवकरच ‘युटिलिटी शिफ्टिंग’(सेवा वाहिन्यांचे स्थलांतर)चे काम हाती घेतले जाणार आहे. जानेवारी २७ पासून पिलरच्या कामाला सुरुवात होणार आहे.

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