MNGL Gas : घरगुती गॅस व सीएनजीचा पुरवठा अखंडित राहणार; ‘एमएनजीएल’ची माहिती

पुणे - घरगुती स्वयंपाकासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ‘पाईप्ड नॅचरल गॅस’चा (पीएनजी) आणि सीएनजी स्थानकांचा गॅसचा पुरवठा १०० टक्के अखंडित राहणार आहे, अशी माहिती ‘महाराष्ट्र नॅशनल गॅस लिमिटेड’ (एमएनजीएल) कडून देण्यात आली. त्यामुळे पाईपने सुरू असलेला गॅस पुरवठा सुरळीत राहणार आहे..केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार घरगुती वापरासाठी १०० टक्के नैसर्गिक वायूचे वाटप केल्याने पुणे आणि आसपासच्या भागातील रहिवाशांना पुरवठ्यात कोणतीही अडचण किंवा टंचाई भासणार नाही, याचे नियोजन एमएनजीएलने केले आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर लिक्विफाईड नॅचरल गॅस’ (एलएनजी) च्या वाहतुकीत अडथळे येत आहेत..या पार्श्वभूमीवर सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देण्यासाठी पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने नागरिकांना दैनंदिन वापरासाठी गॅस उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत. ‘नॅचरल गॅस’ (सप्लाय रेग्युलेशन) ऑर्डर, २०२६ नुसार ९ मार्चला प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचनेद्वारे हे आदेश तात्काळ लागू करण्यात आले आहेत..घरगुती पीएनजी ग्राहक आणि वाहतुकीसाठीचा सीएनजी पुरवठा हे ‘एमएनजीएल’चे सर्वोच्च प्राधान्य क्षेत्र आहे. पुणे महानगरपालिका (पीएमपी), पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका (पीसीएमसी), चाकण, हिंजवडी आणि तळेगाव परिसरात एमएनजीएलचे आठ हजार इंच-किलोमीटरचे पाइपलाइन जाळे आहे.तर १२५ हून अधिक सीएनजी स्थानकांना गॅस पुरविण्यात येत आहे. आठ लाखापेक्षा जास्त घरगुती कनेक्शन आणि पाच लाख ५० हजारहून अधिक सीएनजी वाहनांना गॅसचा पुरवठा करण्यात येत आहे, अशी माहिती ‘एमएनजीएल’कडून देण्यात आली..‘एमएनजीएल’कडून करण्यात येत असलेला गॅस पुरवठा -- सीएनजी स्थानक - १२५ हून अधिक- घरगुती कनेक्शन - ८ लाखापेक्षा जास्त- सीएनजी वाहने - पाच लाख ५० हजारहून अधिक.‘केंद्र सरकारने घरगुती वापरासाठी १०० टक्के नैसर्गिक वायूचे पुरवठ्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे घरगुती ग्राहकांना त्यांच्या स्वयंपाकाच्या गरजांसाठी पीएनजी (पीएनजी) पुरवठा अखंडित सुरु राहील. घरगुती वापरासाठीच्या नैसर्गिक वायू पुरवठ्यात कोणतीही अडचण किंवा टंचाई नाही.’- सुजित रुईकर, उपाध्यक्ष (मार्केटिंग), एमएनजीएल.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.