पुणे - जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील दरोडा, जबरी चोरी, घरफोडी आणि चोरीच्या विविध गुन्ह्यांत जप्त केलेला दोन कोटी ९५ लाख रुपयांचा मुद्देमाल पुणे ग्रामीण पोलिसांनी मूळ मालकांना सन्मानपूर्वक परत केला. यामध्ये सुमारे २१८ तोळे सोने, सहा किलो चांदीचे दागिने आणि ४४ हजार रुपयांच्या रोख रकमेचा समावेश आहे. चोरीस गेलेला कष्टाचा ऐवज परत मिळाल्याने फिर्यादींच्या चेहऱ्यावर समाधान दिसून आले..कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलिस महानिरीक्षक रंजन कुमार शर्मा यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी (ता. २७) पुणे ग्रामीण पोलिस मुख्यालयात हा मुद्देमाल वितरण कार्यक्रम पार पडला. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून शर्मा यांच्या हस्ते फिर्यादींना त्यांचा मौल्यवान ऐवज सुपूर्द करण्यात आला..पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या हद्दीतील बारामती तालुका, माळेगाव, दौंड, यवत, शिक्रापूर, जेजुरी, सासवड, राजगड, वेल्हा, खेड, मंचर, पारगाव, नारायणगाव आणि ओतूर पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत मालमत्तेचे विविध गुन्हे घडले होते. पुणे ग्रामीण पोलिसांनी सखोल तपास करून आरोपींचा शोध घेत त्यांना अटक करून त्यांच्याकडून हा मुद्देमाल हस्तगत केला होता. पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, डॉ. शुभम कुमार, पोलिस उपअधीक्षक अविनाश शिळीमकर, पोलिस निरीक्षक प्रमोद क्षीरसागर आदी या वेळी उपस्थित होते..नागरिकांच्या कष्टाची कमाई आणि मौल्यवान ऐवज चोरीस गेल्यानंतर तो लवकर शोधून मूळ मालकांना परत करणे, हे पोलिसांचे प्रथम कर्तव्य आहे. तपास पथकांची कामगिरी कौतुकास्पद असून, यामुळे नागरिकांमध्ये पोलिस प्रशासनाबद्दलचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.- रंजन कुमार शर्मा, विशेष पोलिस महानिरीक्षक, कोल्हापूर परिक्षेत्र..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.