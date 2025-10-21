पुणे

Pune Crime: पारगाव कारखाना पोलिसांची उल्लेखनिय कामगिरी; पावणेपाच लाखाचे गहाळ २५ मोबाईल मुळ मालकांना दिले परत

Remarkable Work by Paragaon Police: सन २०२५ मध्ये पारगाव (कारखाना) पोलीस ठाणे हदीतील बाजार पेठ, बसस्थानके व इतर परिसरातून मोबाईल हरवले बाबत अनेक तक्रारी पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्या होत्या. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नेताजी गंधारे यांनी विशेष तपास पथकाला मोबाईल शोधण्याचे आदेश दिले.
Paragaon Police return 25 lost mobiles worth ₹4.75 lakh — citizens express gratitude for the honest service.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-सुदाम बिडकर

पारगाव: पारगाव (ता. आंबेगाव) येथील पारगाव (कारखाना) पोलीस ठाण्याच्या तपास पथकाने उल्लेखनिय कामगिरी करत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सुमारे चार लाख ८० हजार रूपयांचे गहाळ झालेले एकुण २५ मोबाईल फोनचा जलदगतीने शोध लाऊन ऐन दिवाळीच्या काळात उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल मांडवे यांच्या हस्ते मुळ मालकांच्या ताब्यात देण्यात आले. पोलिसांच्या या कामगिरीबद्दल परिसरातून कौतुक होत आहे.

pune
crime
mobile
recovery
district

