Pune Crime: पारगाव कारखाना पोलिसांची उल्लेखनिय कामगिरी; पावणेपाच लाखाचे गहाळ २५ मोबाईल मुळ मालकांना दिले परत

-सुदाम बिडकर पारगाव: पारगाव (ता. आंबेगाव) येथील पारगाव (कारखाना) पोलीस ठाण्याच्या तपास पथकाने उल्लेखनिय कामगिरी करत पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत सुमारे चार लाख ८० हजार रूपयांचे गहाळ झालेले एकुण २५ मोबाईल फोनचा जलदगतीने शोध लाऊन ऐन दिवाळीच्या काळात उपविभागीय पोलीस अधिकारी अमोल मांडवे यांच्या हस्ते मुळ मालकांच्या ताब्यात देण्यात आले. पोलिसांच्या या कामगिरीबद्दल परिसरातून कौतुक होत आहे. सन २०२५ मध्ये पारगाव (कारखाना) पोलीस ठाणे हदीतील बाजार पेठ, बसस्थानके व इतर परिसरातून मोबाईल हरवले बाबत अनेक तक्रारी पोलीस ठाण्यात दाखल झाल्या होत्या. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून सहाय्यक पोलीस निरीक्षक नेताजी गंधारे यांनी विशेष तपास पथकाला मोबाईल शोधण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पोलीस उपनिरक्षक भाऊसाहेब लोकरे, पोलीस अंमलदार मंगेश अभंग, संजय साळवे, चंद्रकांत गव्हाणे व पारगाव कारखाना पोलीस ठाणे तसेच पोलीस हवालदार महेश गायकवाड, सायबर पोलीस विभाग पुणे ग्रामीण यांनी सुसज्ज तांत्रिक विश्लेषनाची मदत घेऊन हरवलेले मोबाईल ट्रॅक करण्याचे काम सुरु केले. या चार लाख ८० हजार रूपयांचे गहाळ झालेले एकुण २५ मोबाईल फोन यशस्वीरित्या शोधण्यात आले. पोलीसांची ही कामगिरी नागरिकांच्या मध्ये विश्वास वाढवणारी ठरली असून, पोलीसांबद्दलचा सकारात्मक दृष्टीकोन अधिक बळकट करणारी आहे.