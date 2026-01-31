Ajit Pawar : ‘पोटचा पोर गेल्याच्या दुःखाची पुनरावृत्ती’

भोर - ‘भोरचे नगराध्यक्ष आणि माझे पती स्व. अमृतदादा रावळ यांच्या षष्ट्यब्दीपूर्ती सोहळा भोरमध्ये सन १९९९ मध्ये झाला होता. त्यावेळी कुटुंबाच्या नात्याची दृढता जपत अजित पवार स्वतः जातीने येणाऱ्या सर्वांच्या स्वागतासाठी संपूर्ण सोहळा आवर्जून उपस्थित राहिले. हा क्षण आमच्यासाठी खूप आनंदाचा आणि भारावून टाकणारा होता..त्यानंतर साधारणपणे वर्षभराच्या आतच माझा दोन नंबरचा मुलगा योगेश यांचे आकस्मित निधन झाले. घरातील करतासवरता मुलगा गेल्याने माझे कुटुंब पूर्णपणे कोसळले होते. माझे पती अमृतदादा हे पूर्णपणे खचले होते. मुलाच्या अंत्यविधीच्या वेळी अजित पवार स्वतः उभे राहून सर्व काही गोष्टी पार पाडत होते..सांत्वनासाठी आम्हा उभयतांपाशी आले तेव्हा ते म्हणाले होते, ‘अमृतशेठ अतिशय दुःखद घटना आहे, पण तुम्हीच खचला तर कुटुंबाचे काय होईल? काळजी करू नका. आम्ही तुमच्या मुलासारखेच आहोत ना, मग कशाला काळजी करताय?’ त्यांचे हे सांत्वनाचे शब्द, तो आवाज आज पुन्हा कानात घुमतोय..आज अगदी माझ पोटचा पोर गेल्याच्या दुःखाची पुनरावृत्ती झाली आहे,’ अशा शब्दांत भोरचे प्रथम लोकनियुक्त दिवंगत नगराध्यक्ष अमृतदादा रावळ यांच्या पत्नी कैलासबेन (वय ८८) यांनी अजित पवार यांच्या आठवणी सांगितल्या.त्यांनी सांगितले की, आमच्या रावळ आणि पवार कुटुंबीयांच्या नात्याचा जिव्हाळा तब्बल सहा दशकांचा आहे. आदरणीय शरदभाऊ आणि आमच्या कुटुंबीयांचा असणारा ऋणानुबंधांचा स्नेह तर सर्व भोरवासीयांना माहिती आहे. अजित पवार भोरमध्ये आल्यानंतर अगदी आवर्जून घरी येणार..आधीच निरोप पाठवून त्यांच्या आवडीचे घरगुती पदार्थ बनावयास सांगत. मनसोक्त त्याचा आस्वाद घेत. निवांत कुटुंबीयांशी गप्पा मारणार आणि जाताना प्रथेप्रमाणे औक्षण करत असताना मिस्कीलपणे म्हणायचे, ‘भाभी आशीर्वाद द्या आशीर्वाद...!’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.