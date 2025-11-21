पुणे

Pune News : महापालिकेतील उपायुक्तांच्या पुन्हा बदल्या, अधिकारी धास्तावले

पुणे महापालिकेतील उपायुक्तांच्या बदल्यांना दोन आठवडे होत नाही तोच पुन्हा एकदा उपायुक्तांच्या बदल्या आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केल्या.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पुणे महापालिकेतील उपायुक्तांच्या बदल्यांना दोन आठवडे होत नाही तोच पुन्हा एकदा उपायुक्तांच्या बदल्या आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केल्या आहेत. उपायुक्त अविनाश सकपाळ यांच्याकडून १२ दिवसात दोन वेळा बदली झाली आहे.

