Pune News : महापालिकेतील उपायुक्तांच्या पुन्हा बदल्या, अधिकारी धास्तावले

पुणे - पुणे महापालिकेतील उपायुक्तांच्या बदल्यांना दोन आठवडे होत नाही तोच पुन्हा एकदा उपायुक्तांच्या बदल्या आयुक्त नवल किशोर राम यांनी केल्या आहेत. उपायुक्त अविनाश सकपाळ यांच्याकडून १२ दिवसात दोन वेळा बदली झाली आहे..त्यांच्याकडे आता मोटर वाहन विभागाऐवजी घनकचरा व्यवस्थापन विभागाची जबाबदारी दिली आहे. तर संदीप कदम यांच्याकडे मोटारवाहन विभाग दिला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभाग मिळावा म्हणून पाण्यात देव बुडवून बसलेल्यांना आयुक्तांनी झटका दिला आहे.महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर प्रशासनामध्ये शिस्त आणणे, चुकीच्या कामांना ब्रेक लावण्यास सुरुवात केली आहे. राज्य शासनाने काही दिवसांपूर्वी आदेश काढून महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर अधिकारी पाठवले आहेत..त्यामुळे सुमारे १५ दिवसांपूर्वी बदलीचे आदेश काढण्यात आले. त्यावेळी काही अधिकाऱ्यांनी त्यांना क्रीम पोस्टिंग मिळावे यासाठी खटाटोप केले. पण आयुक्तांनी त्यांना योग्य वाटतील अशा बदल्या केल्या होत्या. त्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांनी स्वतंत्र आदेश काढून आणखी काही जणांच्या बदल्या केल्या होत्या. पण त्यात घनकचरा व्यवस्थापन विभागाचा समावेश नव्हता.उपायुक्त अविनाश सपकाळ यांची पाच महिन्यांपूर्वीच मिळकतकर विभागात बदली केली होती. त्यांचीही बदली करत त्यांना मोटर वाहन विभाग आयुक्तांनी दिला होता. त्यावेळी घनकचरा विभागाची जबाबदारी मिळावी यासाठी महापालिकेच्या तसेच शासनाच्या सेवेतील काही अधिकाऱ्यांनी दबाव आणला होता..काही जणांनी मुंबईत मंत्र्याकडे जाऊन बदल्यांसाठी दबाव आणला होता. यावरून अधिकाऱ्यांमध्ये असलेल्या शीतयुद्धाची प्रशासनात चर्चा होती. त्यातच आज आयुक्तांनी संदीप कदम यांच्याकडील घनकचरा व्यवस्थापन विभाग काढून घेऊन तो सपकाळ यांना दिला.तर सपकाळ यांचा मोटर वाहन विभाग कदम यांना दिला आहे. कचरा वाहतुकीच्या गाड्यांमुळे हे दोन्ही विभाग एकमेकांशी सलग्न असून, त्याचे नियंत्रण अतिरिक्त आयुक्त पवनीत कोर यांच्याकडे असणार आहे..