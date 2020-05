कोरोनाच्या लढाईत दौंडसाठी हा अहवाल ठरलाय...

दौंड (पुणे) : दौंड शहरातील गोवा गल्ली येथील ७० वर्षीय नागरिकास कोरोना विषाणूची बाधा झाल्यानंतर त्यांच्या संपर्कातील १४ जणांची कोरोना चाचणी घेण्यात आली. सुदैवाने सर्वांची चाचणी निगेटिव्ह आली आहे. तालुक्यात २१ दिवसांत ४७ नागरिकांना कोरोनाची बाधा झाली होती व त्यापैकी २५ जण उपचारानंतर बरे झाले आहेत. घुंगरू तुटेले रे...पोटासाठी नाचणाऱ्यांच्या नशिबी उपासमार... याबाबत दौंड उप जिल्हा रूग्णालयाचे अधीक्षक डाॅ. संग्राम डांगे यांनी आज (ता. २२) माहिती दिली की, गोवा गल्ली येथी ७० वर्षीय नागरिकास २० मे रोजी कोरोनाची बाधा झाली होती. उप जिल्हा रूग्णालयाच्या वतीने शहरातील कोविड केअर सेंटर येथे त्यांच्या संपर्कात आलेल्या १४ नागरिकांचे घशातील द्रव काल चाचणीसाठी पुणे येथे राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्थेत पाठविण्यात आले होते. त्यांचा अहवाल आज आला असून, सर्व १४ जण निगेटिव्ह आले आहेत. गोवा गल्ली येथे सापडलेल्या कोरोना बाधितामुळे शहरात भीती वाढली होती. परंतु, 14 जणांचा अहवाल निगेटिव्ह आल्याने सर्वांनी सुटकेचा नि :श्वास सोडला आहे. जुन्नरच्या नागरिकांसह प्रशासनाला या अहवालाची... दौंड शहरात १८ पोलिस व ४ नागरिक, अशा एकूण २२ जणांना कोरोनाची बाधा झाली असून, त्यामध्ये दोन महिलांचा समावेश आहे. त्यापैकी १८ पोलिसांवर पुणे येथे उपचार सुरू आहेत. ४ नागरिकांपैकी २ जणांवर पुणे येथे, तर २ जणांवर दौंड शहरातील कोविड केअर सेंटरमध्ये उपचार सुरू आहेत. पुण्याच्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा तालुक्यातील २५ जणांनी केली मात

दौंड तालुक्यात २९ एप्रिल रोजी पहिल्यांदा दहिटणे येथील सत्तर वर्षीय नागरिकास कोरोनाची बाधा झाली होती. सदर ज्येष्ठ नागरिकाने कोरोनावर मात केली आहे. तालुक्यात २९ एप्रिल ते २० मे या कालावधीत दहिटणे येथील १ सत्तर वर्षीय नागरिक, एसआरपीएफ गट क्रमांक सातचे २७ अधिकारी व कर्मचारी, दूध विक्रेत्यासह कुटुंबातील एकूण ३ जण, गोवा गल्ली येथील ७० वर्षीय नागरिक, आयआरबीचे १५ पोलिस, असे एकूण ४७ जणांना बाधा झाली आहे. त्यापैकी दहिटणे येथील १ नागरिक व एसआरपीएफचे २४ पोलिस, अशा २५ जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. तालुक्यातील बाधितांची आजअखेर संख्या २२ आहे.

Web Title: This report is for Daund in the battle of Corona