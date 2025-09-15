पुणे

Pune Traffic App : आता तुमच्या मोबाईलवरूनच बेशिस्त वाहनचालकांवर होणार कारवाई; आतापर्यंत ४२ हजार जणांनी नोंदविल्या तक्रारी

आता पुणे ट्रॅफिक ॲप (पीटीपी ॲप) द्वारे तुम्ही स्वतः बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई घडवून आणू शकता.
pune city traffic police app

अनिल सावळे
पुणे - पुणे ट्रॅफिक ॲप (पीटीपी ॲप) द्वारे तुम्ही स्वतः बेशिस्त वाहनचालकांवर कारवाई घडवून आणू शकता. फक्त कोणी नियम मोडत असल्याचे छायाचित्र घ्या, ॲपवर अपलोड करा आणि पुढची जबाबदारी वाहतूक पोलिसांची! या ॲपच्या माध्यमातून नागरिकांनी आतापर्यंत ४२ हजार तक्रारी नोंदविल्या असून, त्यापैकी बहुतांश जणावर वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली आहे.

